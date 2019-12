Procuroarea Tribunalului Penal Internațional vrea o anchetă pentru "crime de război" în teritoriile palestiniene / Netanyahu: O zi sumbră pentru adevăr

Această decizie "a transformat TPI în instrument politic pentru a delegitima statul Israel", a reacționat imediat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a invocat "o zi sumbră pentru adevăr și justiție".Palestinienii au salutat însă declarațiile procuroarei TPI, instanță creată în 2002 pentru a judeca atrocitățile comise în întreaga lume și care are sediul la Haga."Statul Palestina salută această etapă", care ar fi trebuit să intervină "acum mult timp", "după aproape cinci ani lungi și dificili de examen preliminar", declarat ministerul palestinian însărcinat cu Afaceri externe.Fatou Bensouda a deschis o anchetă preliminară în ianuarie 2015 pentru acuzațiile de crime de război și crime împotriva umanității în Israel și în teritoriile palestiniene, după războiul din Gaza din 2014.Acest conflict s-a soldat cu 2.251 de morți în rândul palestinienilor, în majoritate civili, și cu 74 în rândul israelienilor, în principal militari.O anchetă completă ar putea conduce la inculparea unor persoane, dar nu a statelor."Sunt convinsă că există o bază rezonabilă care să justifice deschiderea unei anchete" privind situația din teritoriile palestiniene și că au fost comise crime de război în Cisiordania, în special în Ierusalimul de Est, și în Fâșia Gaza, a declarat procuroarea TPI, într-un comunicat.Bensouda a cerut TPI să se pronunțe înainte asupra anvergurii competenței teritoriale a Tribunalului în situația Palestinei."În special am cerut să se pronunțe asupra 'teritoriului' în care Tribunalul își poate exercita competența și care poate face obiectul unei anchete, respectiv dacă include Cisiordania, în special Ierusalimul de Est, și Gaza", a continuat ea, apreciind că este "imperativ ca judecătorii să se pronunțe asupra chestiunii teritoriului asupra căruia pot ancheta înainte chiar de a începe ancheta".Israelul nu este membru al TPI, în timp ce palestinienii s-au alăturat în 2015.Deschiderea unei astfel de anchete este un subiect extrem de sensibil.În 2018, John Bolton, pe atunci consilier pentru securitate națională al Casei Albe, a amenințat cu arestarea judecătorilor TPI dacă acționează împotriva Israelului sau a Statelor Unite, care nu au aderat nici ele la instanță.Într-un alt dosar, procuroarea TPI a reafirmat la începutul lunii că nu poate ancheta Israelul pentru raidul sângeros care a vizat o flotilă umanitară cu destinația Gaza, în mai 2010, în condițiile în care acest tribunal internațional i-a ordonat, pentru a doua oară, să reexamineze asupra necesității dde a face sau nu acest lucru.Fatou Bensouda, care urmează să părăsească această funcție în 2021, este criticată de mai multe luni după eșecurile în mai multe dosare pe care le-a supervizat.Mai mulți suspecți foarte mediatizați, printre care fostul lider ivorian Laurent Gbagbo, au fost eliberați în acest an.