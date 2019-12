Update: Camera Reprezentanților a votat pentru inculparea lui Donald Trump în vederea demiterii

Camera reprezentanților a obținut 216 voturi, acesta fiind numărul necesar pentru punerea sub acuzare a președintelui. Ambele articole de inculpare a lui Donald Trump pentru abuz de putere au fost aprobat cu 230 de voturi pentru, din partea democraților şi 197 împotrivă, din partea republicanilor.Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina.Probabilitatea ca acesta să fie pus sub acuzare însă rămâne minimă, întrucât votul decisiv îl are Senatul controlat de republicani.