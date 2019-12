O navă de spionaj rusească face manevre ”periculoase” și ”haotice” în apropierea coastelor SUA / Garda de Coastă a transmis o alertă pentru vasele din zonă

Viktor Leonov SSV-175, parte a clasei Vishna de nave de culegere de informații, a patrulat, din 2014, în fiecare an, apele internaționale de lângă coasta de est a SUA.Misiunea din acest an este marcată de acțiuni realizate ”într-o manieră nesigură” și de alte ”manevre haotice” în apropierea statelor Florida și Carolina de Sud, au declarat pentru CNN doi oficiali americani, sub protecția anonimatului.Nava nu folosește luminile de navigație necesare când vizibilitatea este redusă din cauza vremii și nu răspunde când vapoarele comerciale o apelează și îi cer poziția pentru a evita potențiale accidente, potrivit unuia dintre cei doi oficiali citați.Viktor Leonov este în apropierea zonei unde operează USS Manhattan, distrugător american din clasa Arleigh Burke. Un alt distrugător din aceeași clasă, USS Ross, a fost urmărit de o navă rusească în Marea Neagră, săptămâna trecută, în timp ce se întrepta spre România.Garda de Coastă a SUA i-a avertizat pe marinari ”să fie foarte atenți și să navigheze cu precauție extremă când se află în apropierea acestei nave”.În trecut, Viktor Leonov a mai fost văzut în Cuba, în 2014, în apropierea unei baze de submarine a SUA, în 2017, și lângă o bază de submarine balistice din statul american Georgia, anul trecut.Viktor Leonov este una dintre cele opt nave de spionaj construite de marina sovietică în Polonia, în 1988, acum făcând parte din Flota Nordică a Rusiei.