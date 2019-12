China sprijină Rusia în denunţarea lansării "răuvoitoare" de către SUA a unor rachete interzise în timpul Războiului Rece

China s-a alăturat Rusiei în criticarea testării de către SUA a unei clase de rachete interzise, până când președintele Donald Trump a părăsit, în urmă cu câteva luni, un tratat încheiat de Washington și Moscova, în timpul Războiului Rece, potrivit Newsweek, citat de Rador.





Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, a reacționat vineri la lansarea de către Pentagon a "unui prototip cu rachete balistice lansate la sol, configurat în mod convențional", care a zburat cu o zi înainte cu peste 310 mile de la baza aeriană Vandenberg din California. Ea a spus că testul, cel de-al doilea de la ieșirea administrației Trump din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) din august din 1987, a reprezintă adevăratul motiv pentru care Washingtonul a părăsit acordul.







"Scopul real este să se elibereze pentru a dezvolta rachete avansate și a căuta un avantaj militar unilateral", a spus Hua jurnaliștilor de la Beijing. "SUA au evidențiat așa-numitele încălcări rusești și amenințarea cu rachete chineze. Aceste trucuri nu sunt decât distrageri stângace". "Comunitatea internațională ar trebui să fie avizată cu privire la relele intenţii și la impactul negativ al retragerii și testelor SUA", a adăugat ea. "Ar trebui să lucrăm împreună pentru a proteja sistemul internațional existent de control al armelor. De asemenea, sfătuim SUA să renunțe la mentalitatea sa de Război Rece și la teoria jocului cu sumă zero, și să contribuie la echilibrul strategic, la stabilitatea globală, la pacea și securitatea internaționale".





INF este un pact bilateral care interzice desfășurarea armelor nucleare și convenționale terestre cu o rază cuprinsă între 310 și 3.420 de mile. Deși China nu face parte din tratat, l-a susținut și a argumentat că acordul de zeci de ani a fost vital pentru regimul global de neproliferare. De asemenea, Rusia a continuat să sprijine INF, dar SUA au acuzat-o că a dezvoltat un sistem de rachete de croazieră care a încălcat acordul, iar Pentagonul a testat prima sa armă ce încalcă INF la doar câteva săptămâni distanță de părăsirea pactului istoric. La acea vreme, atât Moscova, cât și Beijingul au avertizat Washingtonul că încearcă să stârnească o "cursă a înarmării". Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat și lansarea de joi.







"Am spus de mai multe ori că Statele Unite s-au pregătit pentru încălcarea Tratatului INF. Acest lucru confirmă clar că tratatul a fost distrus la inițiativa Statelor Unite", a declarat acesta pentru reporterii de la Moscova, refuzând să se explice dacă Rusia deține o armă comparabilă, potrivit agenției ruse de știri Tass.





Oficialii ruși au negat în repetate rânduri că au încălcat Tratatul INF, deși au susținut că SUA au făcut acest lucru prin instalarea în România și Polonia a sistemelor de apărare Aegis Ashore, despre care susțin că ar putea fi reprogramate pentru atac. Așa cum a confirmat Newsweek la acea vreme, testul SUA cu rachetă de rază medie a utilizat o rachetă Tomahawk Land Attack trasă dintr-un sistem de lansare verticală Mark-41 - același model regăsit la facilităţile Aegis Ashore din Europa de Est.







Aliații Washingtonului din cadrul coaliției militare occidentale NATO au acuzat Moscova de prăbușirea INF. Grupul de apărare a reiterat această poziție săptămâna trecută, la cea mai recentă adunare de nivel înalt de la Londra. "Ne adresăm și vom continua să abordăm într-un mod ponderat și responsabil desfășurarea de către Rusia de noi rachete cu rază intermediară, care au dus la decesul Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare și care prezintă riscuri semnificative pentru securitatea euroatlantică", se arată în Declarația NATO.





Documentul a menționat, de asemenea, "capacitățile de apărare nucleară, convențională și antirachetă" și a adăugat cosmosul ca nou domeniu de operațiuni, într-o mișcare care a atras și critici din partea Rusiei. Moscova a cerut Washingtonului să se concentreze pe salvarea unui alt acord de lungă durată, Noul Tratat Strategic de Reducere a Armelor (START), care servește ca ultima măsură de control al armelor rămasă între cele două puteri. Acordul urmează să expire în februarie 2021. În ciuda ofertei președintelui rus Vladimir Putin de a extinde imediat și necondiționat acordul, administrația Trump urmează să lanseze în mod oficial discuții pentru a-l menține în vigoare.







Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a vizitat marți pe secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, la Washington D.C., și au discutat despre New START, dar Pompeo a susținut că este necesar un nou acord pentru includerea de noi arme și de noi țări, cum ar fi China, care deţin asemenea arme. China, care are cu mult mai puține arme nucleare decât SUA și Rusia, dar are un arsenal important de rachete cu rază medie și intermediară, și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de aderarea la orice acorduri de control al armelor dintre SUA și Rusia, cum ar fi INF sau New START.