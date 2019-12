Premieră în lume: Purcelușii din Germania ”merg” la Curtea Constituțională. Motivul - Sunt castrați fără anestezie

Într-o premieră la nivel juridic, activiștii pentru drepturile animalelor au cerut Curții Constituționale din Germania să interzică castrarea purceilor masculi fără anestezie, iar purcelușii au fost trecuți ca reclamanți, relatează News.Yahoo.com.

Dureroasa procedură a devenit din ce în ce mai controversată în Europa și a fost interzisă în Suedia, Norvegia și Elveția.

Fermierii argumentează că castrarea purcelușilor la câteva zile de la naștere este necesară pentru a preveni gustul și mirosul indezirabil al cărnii provocate de hormonii sexuali.

Parlamentul german a interzis castrarea fără calmante în 2013, dar au oferit fermierilor o perioadă de tranziție de cinci ani pentru a-i ajuta să se adapteze schimbării - dată limită care a fost extinsă anul trecut până în 2021.

Organizația PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a intentat un proces la Curtea Constituțională a Germaniei în noiembrie din partea purcelușilor.

Grupul vrea ca judecătorii să recunoască faptul că porcii au drepturi similare cu oamenii și că acestea sunt încălcate prin actul plin de cruzime al castrării fără anestezie.

”Castrarea purcelușilor - cu sau fără anestezie - este o încălcare clară, iar porcii masculi au o singură opțiune: să dea în judecată încălcarea drepturilor lor”, a spus Grupul.

Nu e prima oară când Grupul a intentat un proces din partea animalelor. PETA a cerut în 2015 unui tribunal american să ofere unui macac drepturile de autor al unui selfie făcut pe camera foto care aparținea unui fotograf.

O dezbatere similară a avut loc recent în Franța, unde ministrul Agriculturii Didier Guillaume a spus că castrarea purcelușilor fără anestezie ar trebui interzisă până la sfârșitul lui 2021.