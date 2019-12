Foreign Policy: care este motivul pentru care victoria lui Johnson este foarte importantă pentru UE?

După decisiva victorie a partidului premierului britanic Boris Johnson în alegerile generale britanice de joi, 12 decembrie, puțin probabil ca acesta să mai aibă parte de noi susținători. Liderii europeni s-au înarmat cu sloganul lui Johnson: "Haideți să încheiem Brexit", citeaza Rador.În ultimii doi ani, Marea Britanie a fost imobilizată de o paralizie politică, această perioadă a fost pentru Uniunea Europeană un fel de purgatoriu.Acum, în sfârșit, UE are ocazia să se apuce de treabă, scrie analistul politic Harvan Walsh într-un articol pentru publicația "The Foreign Policy". În ciuda faptului că pentru conservatori au votat ceva mai mulți alegători decât înainte, victoria lui Johnson a fost aproape în întregime condiționată de scăderea uriașă a numărului de voturi în favoarea laburiștilor, fapt în urma căruia tory au obținut zeci de locuri în parlament.În Anglia și în Țara Galilor, socialismul zelos al liderului laburiștilor, Jeremy Corbin, nu a reușit să atragă atenția alegătorilor. Antisemitismul Partidului Laburist a slăbit încă și mai mult sprijinul acordat acestuia de populație. Tot ce trebuia să facă tory era pur și simplu să-și ia voturile. Ca urmare, Johnson a primit 300.000 de voturi mai mult decât fostul prim-ministru britanic Theresa May în 2017, totodată Partidul Laburist al lui Corbin a pierdut 2,6 milioane de voturi.În urma alegerilor, Marea Britanie a obținut un guvern conservator care se bucură de sprijinul parlamentului, sprijin ce este necesar pentru finalizarea procesului Brexit. Ratificarea Acordului privind Brexitul, care părea imposibilă în timpul parlamentului precedent, va fi examinată săptămâna viitoare. Adoptarea legislației necesare pentru garantarea Brexitului este programată pentru ianuarie și februarie 2020.După ce dezbaterile referitoare la Brexit se vor încheia o dată pentru totdeauna, vor începe negocierile privind Acordul de Liber Schimb dintre Marea Britanie și UE. După ce va ieși din UE, acest Acord de Liber Schimb va determina viitorul legăturilor economice ale Marii Britanii cu blocul european. Tocmai în acest punct Johnson va avea nevoie de majoritatea parlamentară. Imediat ce acordul privind retragerea Marii Britanii din componența UE va fi ratificat, Irlanda de Nord se va găsi în sfera de influență a UE.Johnson va scoate restul Marii Britanii Unit din Uniunea Vamală a UE, iar Londra va avea maxima libertate să încheie tranzacții comerciale cu alte țări, inclusiv cu Statele Unite; o propunere tentantă, având în vedere promisiunea președintelui Donald Trump de a semna o afacere" mare" și "profitabilă" cu Marea Britanie. În UE, totuși, s-a dat de înțeles că Bruxellesul va insista asupra "condițiilor egale de joc" atunci când Marea Britanie va decide să încheie vreun acord comercial.Bruxellesul se teme că Marea Britanie ar putea incomoda UE prin subvenționarea ramurilor sale, prin dereglementarea pieței muncii și renunțarea la politica luptei împotriva schimbărilor climatice. Astfel, Bruxellesul ar putea transforma atașamentul Marii Britanii față de politica UE în aceste domenii într-o condiție obligatorie pentru încheierea oricărui acord comercial de bază pe care-l dorește Johnson.Atunci când va expira timpul necesar pentru organizarea de negocieri referitoare la un acord comercial, este posibil ca Marea Britanie să fie pusă din nou în fața unei alegeri, la fel ca în cazul Brexitului: "o înțelegere în condițiile UE sau lipsa unei înțelegeri". Totuși de data aceasta, UE se va situa pe o poziție de negociere încă și mai puternică. Înainte de semnarea Acordului privind Brexitul, UE a trebuit să apere interesele Republicii Irlandeze și să împiedice posibilitatea instituirii unei frontiere ferme între Dublin și Belfast, acum toate aceste probleme sunt reglementate în cadrul acordului privind Brexitul.Marea Britanie se va găsi din nou pe marginea prăpastiei; întrebarea este numai atunci când se va întâmpla acest lucru. Perioada de tranziție pe parcursul căreia acțiunile Marii Britanii vor fi legate de legile UE va expira peste un an, însă până în luna iulie 2020 Londra este obligată să decidă asupra prelungirii acesteia până la sfârșitul anului 2022. Johnson declarase anterior că nu va încerca să obțină prelungirea perioadei de tranziție.În orice caz, în această vară sau peste doi ani, Johnson va trebui să se confrunte din nou cu o alegere dificilă. În orice caz, consecințele Brexitului se vor extinde acum numai asupra teritoriului Regatului Unit. În ciuda faptului că naționaliștii scoțieni au obținut rezultate impresionante în alegeri, lucru care poate conduce în cele din urmă la solicitarea organizării unui al doilea referendum privind independența Scoției față de Marea Britanie, această criză constituțională va afecta doar Londra și Edinburgh.Bruxellesul ar putea, în cele din urmă, să-și comute atenția de la Brexit asupra întrebărilor legate de buget, de reformarea zonei euro, de criza principiului supremației dreptului și formarea politicii de apărare, fără să-și mai facă griji în ceea ce privește certurile cu indecișii britanici, care își destabilizează uniunea.