Cioloș: Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pe un proiect privind pensiile speciale

„Sunt unele pensii speciale care trebuiesc eliminate clar și ar trebuie eliminate cât mai repede. Pe cele ale parlamentarilor, de exemplu, ale parlamentarilor, ale primarilor. Acelea clar ar trebui eliminate. Sunt altele pe care nu le-aș numi pensii speciale. Sunt pensii de serviciu, pentru că e vorba de un serviciu în interesul statului în situații speciale și cu anumite constrângeri, unde în foarte multe țări din lume există o abordare specială a pensiilor unor oameni cărora le impui niște costrângeri pe durata serviciului, a activității în serviciul statului. Îi scoți la pensie după o presiune foarte mare. Nu cred că e cazul să spunem presiunea care o trăiesc oameni care lucrează în Armată sau militari”, a afirmat Dacian Cioloș, duminică, la Digi 24.El a mai spus că trebuie să existe o discuție de fond legată de sistemul de pensii din România. „Da, poate fi o discuție legată și de magistrați până la un punct. De aceea eu cred că ar trebui să avem o discuție de fond vis a vis de sistemul de pensii din România.Nu doar să cârpim pe ici pe colo, dar sunt niște măsuri care ar trebui luate, dacă ar fi o majoritate în Parlament sau Guvernul și-ar putea angaja responsabilitatea și pe un astfel de proiect ca să dea un semnal clar că acolo unde nu există dubii că nu au ce căuta pensii speciale pentru anumite categorii, acele pensii speciale sunt complet eliminate”, a completat liderul PLUS. Acesta a mai precizat că poate exista o discuție cu privire la nivelul pensiilor, vârsta de pensionare, o posibilă plafonare sau impozitare a pensiilor speciale.„Apoi celelalte care ar rămâne, pentru că sunt justificate, și acolo cred că ar trebui să avem o discuție legată de nivelul lor, de vârsta la care se iese la pensie, o plafonare eventuală a lor. Acolo putem avea și o abordare legată de impozitare. De ce am vorbit și se vorbește de impozitare? Pentru că, chiar dacă vom elimina anumite pensii speciale, există riscul ca cei care le vor pierde să meargă în justiție și există și riscul să câștige în justiție pentru că au avut o lege favorabilă pe care au pierdut-o.Sunt astfel de situații. Și noi în 2016 am plătit o grămadă de drepturi pe care le aveau funcționarii pentru că ei câștigau în justiției atunci când dădeau în judecată statul pentru astfel de modificări legislative intempestive, insuficient justificate. De aceea spun că trebuie să avem o discuție de fond pe acest dosar ca să putem lua decizii durabile”, a explicat Dacian Cioloș. Chestionat ce poate fi făcut cu pensiile care sunt deja în plată, în contextul în care în România există o astfel de pensie de 74.000 lei, președintele PLUS a afirmat că statul poate decide nivelul impozitării acestora. „Se pot impozita. Statul poate să decidă nivelul de impozite. Trebuie bine argumentate. La noi s-au făcut foarte multe legi pe picior. Cred că în 2016 de două sau de trei ori am atacat la CCR astfel de decizii care s-au luat în Parlament, astfel de legi care au fost decise pe picior în interes electoral, fără nicio considerație față de bugetul de stat, față de cheltuielile publice.Sigur astfel de legi care sunt făcute superficial sunt făcute pentru imaginea publică a celor care le lansează. Domnule, noi am încercat dar nu vor ceilalți. Exact jocul pe care îl joacă PSD acum și sunt convins că și oameni care ar putea beneficia de astfel măsuri înțeleg că acesta e un joc politicianist”, a concluzionat Cioloș.