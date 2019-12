​​VIDEO Miss Jamaica a fost aleasă Miss World 2019

Singh și-a primit coroana de regină a frumuseții din partea câștigătoarei de anul trecut, Vanessa Ponce de Leon, din Mexic.









"Fetiţei din St. Thomas, Jamaica şi tuturor fetiţelor din lume, le spun „Vă rog, aveţi încredere în voi. Vă rog, fiţi conştiente că sunteţi valoroase şi capabile să vă îndepliniţi visurile. Această coroană nu este a mea, este a voastră. Aveţi un scop”", a scris Singh într-un mesaj publicat pe platforma de micro-blogging Twitter sâmbătă, după ce s-a încheiat competiţia, organizată la Londra, în Marea Britanie, relatează Mediafax.În vârstă de 23 de ani, Singh s-a născut în Morant, St. Thomas, Jamaica. A absolvit cursurile de psihologie şi studii ale femeilor la Universitatea de Stat din Florida, SUA.Sâmbătă, aceasta a fost ovaționată după ce a cântat hitul lui Whitney Houston "I Have Nothing" și a răspuns strălucitor unei serii de întrebări puse de jurnalistul britanic Piers Morgan. "Cred că reprezint ceva special, o generație de femei care împing lumea spre schimbare", i-a spus aceasta lui Morgan.Celelalte două finaliste au fost Miss France, Ophely Mezino, și Miss India, Suman Ratansingh Rao.Aceasta a fost a patra oară când o reprezentantă a Jamaicăi este încoronată Miss World, de la debutul competiției, în 1959. Jamaica a câştigat competiţia în 1963, 1976 şi 1993.Anul acesta este, de asemenea, prima dată când cinci dintre cele șapte mari competiţii de frumuseţe - Miss SUA, Miss Teen SUA, Miss America, Miss Universe și Miss World - au ales drept câștigătoare femei de culoare. Miss International a avut-o drept câștigătoare pe Miss Thailanda, Sireethorn Leearamwat, iar Miss Earth, pe Nellys Pimentel, din Puerto Rico.Miss World, înfiinţat în 1951, de Eric Morley, a fost iniţial un concurs dedicat exclusiv costumelor de baie şi era denumit "Festival Bikini Contest". Ediția din 2015 a marcat o premieră în istoria acestei competiții, fiind eliminată proba costumelor de baie. Organizatorii au declarat la momentul respectiv că vor ca Miss World să se diferenţieze de alte evenimente de profil, punând un mai mare preţ pe inteligenţa şi personalitatea candidatelor decât pe frumuseţea lor.Miss World se numără printre cele patru competiţii de frumuseţe internaţionale majore din punct de vedere al importanţei evenimentului - "The Big Four Major Pageants" -, alături de Miss Earth, Miss International şi Miss Universe. Creat în Marea Britanie, Miss World a fost primul concurs internaţional de frumuseţe major ce a avut loc la nivel mondial. Miss World este şi cea mai longevivă competiţie internaţională de frumuseţe.