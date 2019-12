Reacțiile liderilor lumii după victoria lui Boris Johnson în alegeri: Trump vede un „semn profetic” pentru ce se va întâmpla în SUA, Putin vrea un „dialog constructiv”, iar UE se declară pregătită pentru următoarea etapă a discuțiilor privind Brexit

Trump vede în victoria lui Johnson un semn bun în perspectiva alegerilor din 2020 în SUA





„Mesajul meu este clar: Am decis care ne sunt prioritățile”, a declarat președintele Consiliului European, Charles Michel.„Sperăm că vom avea negocieri loiale, negocieri bune”, a adăugat Michel, care coordona vineri un summit UE pentru cele 28 de state membre.Fostul premier belgian speră ca Parlamentul britanic să ratifice acordul pentru Brexit pentru a putea „începe negocierile privind următoarea etapă”.Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat de asemenea pe premierul britanic Boris Johnson pentru victoria obținută.„Felicitări, Boris Johnson, pentru victoria răsunătoare. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru relațiile de prietenie și cooperare între statele noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al acesteia.Preşedintele american Donald Trump vede în victoria zdrobitoare a premierului britanic Boris Johnson la alegerile legislative din Marea Britanie un semn bun pentru realegerea sa în 2020 la scrutinul prezidenţial din SUA, relatează AFP, citată de Agerpres „Vreau să îl felicit pe Boris Johnson pentru victoria sa fantastică”, a declarat Trump vineri în Biroul Oval, primindu-l pe preşedintele paraguayan Mario Abdo Benitez.„Cred că poate fi semn profetic pentru ce se va întâmpla în ţara noastră”, a adăugat el.Liderul de la Casa Albă îl felicitase deja călduros pe „prietenul Boris” într-o postare pe Twitter.„Marea Britanie şi SUA vor fi acum libere să încheie un nou acord comercial de anvergură după Brexit. Acest acord are potenţialul să fie mult mai mare şi mai avantajos decât orice acord care s-ar putea încheia cu UE. Bravo, Boris!”, a scris Trump.Johnson, care a promis că Regatul Unit va ieşi din UE la 31 ianuarie, plănuieşte să negocieze acorduri comerciale post-Brexit cu SUA şi cu alte state non-UE.Preşedintele rus Vladimir Putin a spus că îşi doreşte un „dialog constructiv” cu premierul britanic Boris Johnson după victoria clară a acestuia la alegerile legislative anticipate, cele două ţări având relaţii dificile, mai scrie AFP, preluată de Agerpres „Sunt convins că dezvoltarea unui dialog constructiv şi a unei depline cooperări în diferite domenii va corespunde intereselor ţărilor noastre şi ale întregului continent european”, a afirmat Putin, citat într-un comunicat al Kremlinului.Anterior în cursul zilei de vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a arătat prudent în privinţa unei îmbunătăţiri a relaţiilor dintre Moscova şi Londra, afectate de dezacorduri persistente şi de un scandal de spionaj.„Sperăm întotdeauna că forţele politice care câştigă alegeri, indiferent de ţară, vor adera la dialog şi se vor concentra pe stabilirea de bune relaţii cu ţara noastră”, le-a spus Dmitri Peskov jurnaliştilor.„Nu ştiu în ce măsură astfel de aşteptări sunt adecvate în cazul conservatorilor” britanici, a adăgat el.De mai mult de un an, Afacerea Skripal, după numele unui fost colonel de informaţii rus condamnat pentru spionaj în favoarea Regatului Unit, apoi oferit la schimb pentru alţi agenţi dubli, subminează relaţiile dintre Londra şi Moscova.La 4 martie 2018, acest fost agent dublu a fost găsit otrăvit alături de fiica sa Iulia pe o bancă publică, la Salisbury, în sudul Angliei.Autorităţile britanice au acuzat serviciul secret al armatei ruse (GRU) că a încercat să îl otrăvească folosind un puternic agent toxic. Moscova neagă că ar avea vreo responsabilitate în acest caz, care a dus la cel mai mare val de expulzări reciproce de diplomaţi din istoria recentă şi la noi sancţiuni din partea SUA.