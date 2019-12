VIDEO Fosta iubită a lui Ted Bundy vorbește în fața camerelor de filmat pentru prima oară după patru decenii de tăcere

Elizabeth Kendall, femeia care a avut o relație de lungă durată cu ucigașul în serie Ted Bundy, apare în clipul de promovare al documentarului „Ted Bundy: Falling for a Killer”, care va apărea pe 31 ianuarie. Documentarul va avea cinci părți și va fi lansat pe Amazon, potrivit The Independent ​Elizabeth Kendall l-a cunoscut pe Ted Bundy în anul 1969 și în următorii ani cei doi au format o familie, criminalul în serie petrecând mult timp și cu fiica lui Kendall din altă relație, Molly.„Pur și simplu nu credeam că e în stare să facă lucrurile acelea”, au fost cuvintele pe care le-a spus Kendall în clipul de promovare al documentarului. „M-am îndrăgostit de el din prima zi, dar erau atâtea coincidențe, nu puteam să las lucrurile așa”, a mai spus fosta iubită a lui Bundy. De altfel, Kendall este cea care a informat oamenii legii cu privire la suspiciunile sale legate de faptul că Bundy ar putea fi criminalul în serie căutat de poliție.Bundy a omorât cel puțin 30 de femei din șapte state. Numărul real al victimelor ar putea să fie mai mare. Criminalul a fost executat pe data de 24 ianuarie 1989 în Florida.Kendall a publicat o carte intitulată „Prințul Fantomă: Viața mea alături de Ted Bundy” în anul 1981. De atunci, femeia nu a mai discutat despre relația ei cu Bundy.„Falling for a Killer” va spune povestea criminalului, relatând-o prin ochii femeilor din jurul său, inclusiv Kendall, Molly, dar și femeile care au supraviețuit atacurilor.