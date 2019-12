Kosovo l-a declarat "persona non grata" pe Peter Handke, laureatul premiului Nobel pentru Literatură

"Astăzi, am decis să declar că Peter Handke nu este binevenit în Kosovo. Începând de azi este o persoană non grata. A nega crimele de război și a susține criminalii este o crimă teribilă", a scris ministrul kosovar al Afacerilor Externe, Behgjet Pacolli, pe Facebook.Premiul remis marți scriitorului austriac de către Academia Suedeză este pus în discuție în spațiul foste Iugoslavii, în condițiile în care acesta pune sub semnul întrebării crimele comise de forțele sârbe în perioada războaielor care au marcat această zonă a Balcanilor.Ambasadorii din Kosovo, Bosnia, Croația și Macedonia de Nord au boicotat ceremonia de la Stockholm.Peter Handke a fost criticat în special în momentul în care a participat pa înmormântarea lui Slobodan Milosevici.Scriitorul austriac nu are mulți prieteni în rândul albanezilor majoritari în Kosovo, unde războiul împotriva Belgradului din 1998-99 s-a soldat cu 13.000 de morți.Acesta a vizitat în mai multe rânduri satul Velika Hoca, una dintre zecile de enclave sârbe din fosta provincie a Belgradului.Scriitorul a donat aproape 100.000 de euro satului cu 500 de locuitori, pe care l-a vizitat ultima oară în 2014.