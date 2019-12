Donald Trump devine al treilea președinte american care va fi pus sub acuzare, pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului / Cel mai probabil, Trump va fi achitat de Senat

Foto: Flickr/ The White House

În momentul în care aceste capete de acuzare vor fi adoptate în plen, săptămâna viitoare, în Camera Reprezentanților, unde democrații au majoritate, Donald Trump va deveni al treilea președinte din istorie care va fi pus sub acuzare de Congresul american.Cel mai probabil, însă, acesta nu va fi destituit, deoarece în Senat, care este însărcinat cu judecarea, este dominat de republicani.Donald Trump susține că nu a greșit cu nimic și acuză o "mascaradă" fabricată de democrații incapabili, potrivit președintelui, să-l învingă la urne."A pune sub acuzare un președinte care a dovedit prin rezultatele sale, inclusiv generând fără îndoială cea mai solidă economie din istoria acestei țări, că a avut una dintre cele mai fructuoase președinții din istorie și, mai important, care nu a făcut NIMIC rău, este pură nebunie politică", a scris marți pe Twitter Donald Trump, înainte de acest anunț.Democrații au deschis o procedură de destituire împotriva lui Donald Trump după ce au aflat că a cerut Ucrainei să-l ancheteze pe Joe Biden, unul dintre democrații bine plasați pentru a-l înfrunta la prezidențialele din 2020.Opoziția îl acuză că a abuzat de funcția sa în scopuri personale, în special prin înghețarea unui ajutor militar esențial pentru această țară în conflict armat cu Rusia.Democrații îi reproșează și că a refuzat să coopereze în această anchetă.Considerând ancheta "neconstituțională", Casa Albă a cerut mai multor consilieri ai președintelui să nu se prezinte la audierile din Congres și să nu transmită documente.Având în vedere raportul de forțe din Camera Reprezentanților, Donald Trump este aproape sigur că va fi pus sub acuzare - "impeachment" în engleză - cel mai probabil înainte de Crăciun.Înaintea sa, doar președinții Andrew Johnson, în 1868, și Bill Clinton, în 1998, s-au confruntat cu acest "impeachment", în condițiile în care republicanul Nixon a demisionat înainte de vot.Cei doi au fost ulterior achitați de Senat, însărcinat, potrivit Constituției, cu judecarea președinților, cu o majoritate de două treimi.Ca și ei, Donald Trump ar urma să scape de destituire. Republicanii sunt majoritari în Senat și este foarte puțin probabil ca 20 de membri ai partidului să nu-l susțină pe președinte.Rămâne de văzut dacă acest proces va fi unul rapid, cum doresc unii apropiați ai președintelui, sau dacă Donald Trump se va servi de acest context drept tribună politică.