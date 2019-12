Boris Johnson: Finanţarea publică a BBC ar trebui pusă sub semnul întrebării

BBC este în prezent finanţată prin intermediul unei taxe anuale pe care o plăteşte orice gospodărie, organizaţie sau firmă care beneficiază de servicii de televiziune, iar Johnson se întreabă dacă sistemul este unul potrivit pentru aceste timpuri.„Sunt sub presiune să nu improvizez politici pe picior. Dar trebuie să vă întrebaţi dacă genul acesta de abordare privind finanţarea unei televiziuni, unei organizaţii media, are sens pe termen lung, dat fiind modul în care alte organizaţii reuşesc să se finanţeze singure”, a spus el.„Sistemul finanţării prin ceea ce este efectiv o taxă generală este unul la care merită să reflectăm... Cât de mult poţi să justifici un sistem în care toată lumea care are un televizor trebuie să plătească pentru a finanţa un anumit grup de canale TV şi radio, aceasta este întrebarea”, a mai afirmat premierul britanic.