The Washington Post: Oficiali SUA au prezentat evaluări false despre situaţia din Afganistan

Documentele au fost elaborate în cadrul unui proiect federal pentru analizarea deficienţelor celui mai îndelungat conflict armat din istoria Statelor Unite ale Americii. Printre documentele obţinute de cotidianul The Washington Post se numără 2.000 de pagini de interviuri cu persoane implicate direct în conflict, inclusiv generali şi diplomaţi.Peste 400 de militari au criticat situaţia din Afganistan şi modul în care se desfăşoară operaţiunile armatei americane.„Nu putem înţelege clar situaţia din Afganistan, nu ştiam ce făceam. Pentru ce ne aflam acolo? Nu aveam nici cea mai vagă ideea despre acţiuni. Dacă poporul american ar şti amploarea disfuncţionalităţilor..., 2.400 de vieţi pierdute”, a declarat generalul Douglas Lute, într-un interviu.Statele Unite au lansat în anul 2001 invazia în Afganistan. De atunci, în această ţară au fost mobilizaţi 775.000 de militari americani, dintre care 2.300 au murit, iar 20.589 au fost răniţi, conform cifrelor furnizate de Pentagon.„Toate datele au fost modificate pentru a prezenta cea mai bună imagine posibilă”, a declarat colonelul Bob Vrowley, consilier militar.„Interviurile evidenţiază, prin numeroase voci, erorile care persistă şi acum. Arată modul în care trei preşedinţi - George W. Bush, Barack Obama şi Donald Trump - şi comandanţii militari subordonaţi nu au putut onora promisiunile de a câştiga în conflictul din Afganistan”, comentează cotidianul The Washington Post.Începând din anul 2001, Departamentul american al Apărării, Departamentul de Stat şi Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională au cheltuit între 934 şi 978 de miliarde de dolari pentru operaţiunile din Afganistan, conform unei estimări realizate de Neta Crawford, profesor de Ştiinţe Politice şi director al Proiectului Costurile Războiului (Costs of War Project), aparţinând Universităţii Brown.Interviurile au fost realizate de Inspectoratul General pentru Reconstrucţia Afganistanului, un organism creat de Congresul SUA în anul 2008.