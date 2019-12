VIDEO Haos în Noua Zeelandă, după furtuni puternice: 1.000 de turiști străini sunt blocați în timp ce inundațiile au izolat orașe / Momentul spectaculos în care se surpă un deal

Majoritatea sunt blocați pe coasta de vest în orașele Fox Glacier și Franz Josef, potrivit ministrului pentru Apărare Civilă și administrarea urgențelor, iar mulți, speriați și obosiți, au fost forțați să doarmă în mașini.

Ministrul de Externe a spus că a intrat în contact cu turiștii, care au fost izolați de inundații și alunecările de pământ. Mulți se tem că ar putea dura luni până când drumurile să fie eliberate, în timp se încearcă livrarea de mâncare și apă sinistraților.

Duminică, serviciul meteorologic a spus că în zonele centrale și vestice din Insula de Nord ar putea apărea furtuni puternice, cu ploi torențiale și posibil ”mici tornade”.

Peste 300.000 de fulgere au lovit țara și apele din jur numai duminică.

În Insula de Sud, mai multe autostrăzi importante au fost închise din cauza alunecărilor de pământ și a inundațiilor, iar în statul Timaru a fost declarată stare de urgență. Zeci de mii de persoane au rămas fără acces la rețelele de telefonie și de internet.

De asemenea, mulți turiști au fost blocați într-un oraș mic, Whataroa, în apropiere de Franz Josef.

A dramatic collapse of a #cliff was captured by a local resident in New Zealand's South Island. #NewZealand pic.twitter.com/wpjTJBHSsA