Un nou caz Skripal? Uciderea unui georgian în Berlin deschide o criză diplomatică între Germania și Rusia / Ce se știe despre prezumtivul asasin

În realitate, ar fi vorba de Vadim Krasikov, 54 de ani, pe numele căruia Moscova emisese un mandat internațional de arestare pentru uciderea unui om de afaceri rus în 2013. Imagini filmate atunci la locul crimei arată că acesta s-a apropiat de victimă pe o bicicletă - ca și la Berlin - înainte de a-l împușca în spate și în cap.





Georgianul, în vârstă de 40 de ani și identificat drept Tornike K., a fost împușcat de trei ori cu o armă cu amortizor. Martorii au evocat o "execuție", potrivit AFP.Asupra suspectului au fost găsite acte de identitate cu numele Vadim Sokolov, 49 de ani. Acest nume nu figurează însă în bazele de date rusești. Bărbatul a intrat în Germania, trecând prin Franța și Polonia, cu două zile înaintea crimei.Publicațiile Spiegel, Bellingcat și The Insider au arătat la finalul lunii august că numărul de pașaport al suspectului conduce la o unitate a ministerului de Interne din Moscova care a livrat în trecut documente pentru GRU, informațiile militare rusești.GRU este citat în ancheta privind otrăvirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, în sud-vestul Angliei în martie 2018. Londra a acuzat Rusia pentru această tentativă de asasinat, dar, ca de obicei, Moscova a negat orice implicare.Potrivit Bellingcat , prima referință legată de numele lui Vadim Sokolov datează din septembrie 2015, când această “persoană” a primit primul pașaport, la vârsta de 45 de ani. “Vadim Sokolov” a primit un număr de identificare fiscală doar în iulie 2019, cu câteva zile înainte de a depune o cerere pentru viză Schengen, cu care a călătorit la Paris, Varșovia și apoi la Berlin.Aceeași publicație arată că, după crima din 19 iunie 2013, autoritățile ruse au emis la începutul lui 2014 un mandat internațional pe numele suspectului Vadim Krasikov. După doar un an, în iulie mandatele intern și internațional de căutare au fost retrase, ceea ce înseamnă că acesta fie a fost arestat, fie nu mai era suspect.Din analiza rezervărilor aeriene Bellingcat a descoperit că la un an după anularea mandatului de căutare, Krasikov și-a reluat călătoriile în Rusia, cuși în țări vecine din Asia centrală.Între timp, aproape toate datele legate de existență lui Vadim Krasikov au fost șterse din bazele de date ale statului rus. Nu există un dosar pe numele lui în baza de date a poliției, în ciuda faptului că a fost suspect în crima din 2013. Nu există date legate de permisul de conducere al său deși date de arhivă mai vechi arată că acesta a deținut o mașină și a avut permis de conducere.Vadim Nikolaevici Krasikov s-a născut în 10 august 1965 în Kenes-Tobe în sud-estul Kazahstanului sovietic. La sfârșitul anilor '80 familia sa s-a mutat la Buriatia, în estul Siberiei, în apropiere de granița cu Mongolia. La sfârșitul anilor '80 s-a căsătorit și a avut doi copii, înainte de a se muta în orașul siberian Irkuțk.S-a recăsătorit și s-a mutat într-un mic orășel de lângă Moscova în 2009. Reamintim că miercuri Germania a decis expulzarea a doi membri ai Ambasadei Rusiei , cărora le-a reproșat că nu cooperează la această anchetă.Parchetul federal german, însărcinat cu dosare de spionaj și care s-a sesizat în această anchetă miercuri, a afirmat că această crimă a fost comisă "fie în contul unor entități de stat ale Federației Rusie, fie în contul Republicii autonome cecene".Georgianul de origine cecenă, în vârstă de 40 de ani și identificat drept Zelimkhan Khangochvili, a fost împușcat în august, în plină zi, într-un parc din capitala germană în ceea ce martorii au descris drept o "execuție".O sursă apropiată serviciilor germane de informații declara atunci pentru Der Spiegel că este "sigur 100%" că Rusia este implicată de o manieră sau alta."Dacă se dovedește că un actor statal precum Rusia este în spatele crimei, vom avea un al doilea dosar Skripal cu toate consecințele" pe care le implică, a declarat pentru Spiegel o altă sursă din serviciile secrete germane.Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, a fost otrăvit la Salisbury, în sud-vestul Angliei, în martie 2018, într-un atac imputat de Londra Rusiei. Moscova a negat și atunci orice implicare.Intervievată de Spiegel, soția georgianului, care trăiește în Germania, a afirmat că acest asasinat poartă "urme rusești".Tot potrivit presei germane, victima a participat în tabăra cecenă în al doilea război din Cecenia împotriva Rusiei.Acesta s-ar fi înrolat ulterior într-o unitate antiteroristă a ministerului georgian de Interne, păstrând secrete legăturile cu mediile islamiste de care era apropiat.În cadrul forțelor antiteroriste georgiene, acesta ar fi participat în 2012 la o misiune a forțelor speciale în ceea ce a fost prezentat la acea vreme drept o operațiune antiteroristă care viza combatanți veniți din Daghestanul vecin rus și care luaseră ostatici locuitori din defileul Lopota.Asaltul s-a soldat cu numeroși morți în rândul islamiștilor dar și cu trei decese în rândul forțelor de ordine. Operațiunea rămâne controversată.Fiul său a declarat că georgianul a scăpat din mai multe tentative de asasinat.Potrivit ONG-ului georgian EMC, ultima a avut loc în 2015 la Tbilisi. După această tentativă, bărbatul s-a exilat cu familia în Germania, cu o identitate schimbată.