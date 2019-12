Prețul pe care Europa îl plătește pentru gazul rusesc, cel mai mic din ultimii 15 ani. Profitul Gazprom a căzut cu 45%

În trimestrul al treilea, prețul mediu pe mia de metri cubi, luând în calcul accizele și taxele vamale, a fost de 169,8 dolari. Acum un an, în aceeași perioadă, era mai mare de 250,80 de dolari, ceea ce înseamnă că a scăzut cu o treime.Ultima oară când gazul rusesc era așa ieftin a fost în 2004, când era de 137,7 dolari/ 1.000 mc, urcând apoi, în 2005, la 190 dolari mia de metri cubi. Gazprom a raportat o scădere a profitului de 45% an la an, până la un profit de 212 mld. ruble (3,3 mld. dolari) în trimestrul trei.Reducerea drastică a profitabilității este atribuită declinului exporturilor și prețurilor mai mici ale gazului în Europa. Exporturile către Europa și alte țări din afara fostului bloc sovietic au scăzut cu 37%.