Subiectele zilei: Eleva din Constanța care a vorbit public despre cei 10 mii de euro din fondul școlii; Începe marea bătălie pentru București. Nicușor Dan se bate cu Vlad Voiculescu, Rareș Bogdan intră în cărți la PNL

Cu Adrian Nastase. Inca din primul discurs care a deschis al doilea mandat de presedinte, Klaus Iohannis a anuntat tema marii reconcilieri nationale: nu exista mai multe Romanii, ci o singura tara polarizata politic. E o tema preluata din inventarul lui 1990, dar care, folosita astazi, in loc sa vindece traume, ar mari, de fapt, nepotrivirile dintre societate si politicienii ei. Mai ales daca trebuie sa ne impacam cu reintoarcerea lui Adrian Nastase in prim-plan. Pentru contextualizarea acestei teze, o preluare, de fapt, a felului in care alte state postcomuniste, spre care ne-am uitat mereu cu jind - Polonia, Ungaria si Cehia -, au facut trecerea la democratie, dupa jumatate de secol de dictatura, fac o trimitere la istoricul Adrian Cioroianu, astazi ambasadorul Romaniei la UNESCO, potrivit Ziare.com