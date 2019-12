Unde să călătoriți în 2020: de ce ar trebui să fie Europa de est în capul listei. Sfaturi de la Forbes pentru americani, chiar mai bune pentru români

Poate că ați și explorat canalele Veneției sau ați făcut un tur cu bicicleta prin Copenhaga la o oră de vârf. Nu există niciun motiv să vă opriți din explorarea Europei după ce ați fost în cele mai populare destinații – tot ce aveți de făcut este să priviți spre răsărit. Rețelele sociale ne-au arătat unde merg oamenii care folosesc Instagramul ca să se inspire și unde dezvoltarea infrastructurii (ca la Talin, viitorul nod de tranzit al Estoniei) aduce noi locuri care vor fi mai bine conectate, deci internetul a făcut fără îndoială mai accesibile călătoriile spre țări mai îndepărtate. Nu a fost vreodată un timp mai potrivit pentru a explora minunile Europei de est, unde industria turismului este în creștere.









Jay Ternavan este fondator și CEO al companiei de turism JayWay Travel, specializată în călătorii semi-independente în Europa centrală și de est cu experți și ghizi locali. El spune că turiștii se tem uneori să meargă în regiuni cu o istorie recentă zbuciumată, ca Bosnia cu conflictele din anii ʼ90. La fel, vizitatorii înfruntă bariere de limbă în Europa de est – limba străină cea mai vorbită în Georgia și Armenia este rusa. Totuși, nu vă lăsați descurajați, deoarece aceste țări vă așteaptă cu mâncăruri excelente, o arhitectură uimitoare, artă și cultură deosebită, caldă și primitoare.





Remarcând creșterea cererii pentru tururi în țări ca Albania și statele baltice, am stat de vorbă cu Jay pentru a afla mai multe despre oferta Europei de est.





Pentru mulți americani, a călători în Europa înseamnă să viziteze Anglia, Franța sau Spania. De ce îi încurajezi să privească mai departe spre răsărit?





Jay Ternavan (JT): Oamenii obișnuiau să călătorească mai departe în est pentru că era mai ieftin, dar azi își aleg destinațiile pentru frumusețea și cultura lor. Pentru destinațiile noastre principale în Europa centrală, ca Praga, Budapesta și Cracovia, sau Croația, avantajul costurilor nu mai este la fel de important cum era. Dar este însoțit acum de o calitate tot mai bună a calității serviciilor.





Pentru că „ieftin” nu mai este un factor, există alte motive pentru a vizita aceste țări – istorii unice, bucătării și culturi. În același timp, pentru adevărata Europă de est, ca Ucraina și Georgia, avantajul prețurilor există încă. Doar costul transportului cu avionul tinde să fie mai mare decât pentru cele mai populare destinații din Europa Occidentală.





Poți da cititorilor sfaturi unde să meargă în Europa centrală și de est? Unde ar trebui să meargă cei care vor să se răsfețe cu mâncăruri deosebite?





J.T.: Toată lumea se dă în vânt pe bună dreptate după mâncarea din Georgia, dar am fost foarte surprinși de bucătăria din Armenia. Mai subtilă decât cea georgiană, dar cu avantaje similare în termeni de savoare. Armenienii au o înclinație mai mică pentru grătar decât vecinii lor și au unele feluri ca Ghapama care se situează bine în categoria mâncării surprinzător de bune, dovleac umplut cu orez, sau carne de vită tocată și picantă, sau un mix de fasole (depinde de versiunea pe care o preferați). Cu siguranță, merită să combinați Armenia cu Georgia dacă sunteți în zonă.













Care sunt locurile pe care le recomanzi pentru arhitectură? Dar pentru artă?





J.T.: Praga este o bijuterie pentru amatorii de arhitectură. Pentru că a ieșit din al doilea război mondial aproape neatinsă, centrul este cu adevărat bine conservat. Totodată, găzduiește clădiri cum este „Casa care dansează”, cu amprenta lui Frank Gehry, mai bine cunoscut pentru muzeul Guggenheim din Bilbao.









Unele destinații faimoase se confruntă acum cu supra-turism. Cum pot călătorii să exploreze locuri „nedescoperite” și în același timp să facă mai accesibil turismul de acolo?





J.T.: Cu siguranță, supra-turismul este o certitudine în unele destinații și avem Dubrovnik, Roma sau Veneția pe hartă. Dar chiar și acestea pot oferi experiențe deosebite dacă sunt bine alese ca perioadă și pentru a evita locurile cele mai aglomerate. De exemplu, la Praga am început să oferim cazare la hoteluri din cartierul Karlin – este la numai 5 minute cu tramvaiul de centru, dar foarte departe totodată de aglomerație și cu mult farmec local.





În termeni de artă, țara care i l-a dat lumii pe Alfons Mucha este bine situată. Casa Municipală trebuie neapărat văzută. Clădirea este contemporană cu nașterea Cehoslovaciei și este o expoziție a talentelor locale, cum este și Mucha. Orașul are multe galerii de artă, pe lângă vasta Galerie Națională din cartierul Holesovice și o scenă creativă vibrantă cu școli ca UmPrum (numele întreg este Academia de Artă, Arhitectură și Design) unde cresc tineri artiști și designeri.Problema cu locurile nedescoperite este mai greu de rezolvat când infrastructura nu este pregătită pentru asta. Cartierul vechilor băi din Tbilisi este de pe acum cam aglomerat la anumite ore ale zilei și cele mai populare mănăstiri din Armenia sunt uneori copleșite sub afluența autocarelor. Nu sunt sigur că avem răspunsul general pentru acestea, dar pentru oaspeți am învățat că în locurile cele mai solicitate de pe hartă este important să gestionăm așteptările și experiența generală printr-o bună programare. (Forbes)