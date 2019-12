VIDEO Cum sunt interogați internauții din China care critică poliția pe site-urile de socializare

”De ce te-ai plâns de poliție pe QQ și WeChat?” a întrebat poliția.

”De ce ai vorbit despre poliția rutieră online... ce e greșit cu faptul că poliția confiscă motociclete? mai este întrebat bărbatul în timp ce acesta repetă că era beat și că nu are nimic cu poliția.

”Îmi prare rău, am geșit, știu, știu acum, vă rog să mă iertați, nu o voi mai face”, a spus el.

China spies on social media conversations. Then they bring dissidents in for a real-life chat. I’d say we’re AT LEAST five years away from that over here, so no worries. pic.twitter.com/HjXzqsgr8S