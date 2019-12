A fost dezvăluit topul excelenței în rândul companiilor aeriene

Air New Zealand a câștigat premiul „Compania anului 2020” din cadrul premiilor de excelență oferite de site-ul AirlineRatings.com. Compania din Noua Zeelandă a detronat Singapore Airlines, câștigătoarea de anul trecut. Air New Zealand a mai câștigat de cinci ori premiul, potrivit CNN Premiile AirlineRatings.com sunt acordate de un juriu format din șapte editori care analizează criterii printre care vechimea flotei, recenziile acordate de pasageri, relațiile cu personalul, ofertele de produse și rentabilitate.În ceea ce privește premiile acordate companiilor low-cost, cea mai bună companie din America a fost desemnată JetBlue, iar din Europa câștigătoarea este Wizz Air. Air Arabia a ieșit pe primul loc în Orientul Mijlociu și Africa, iar Air Asia/ Air Asia X a câștigat pentru Asia-Pacific.Topul AirlineRatings.com al celor mai bune companii aeriene din 2020:1. Air New Zealand2. Singapore Airlines3. All Nippon Airways4. Qantas5. Cathay Pacific6. Emirates7. Virgin Atlantic8. EVA Air9. Qatar Airways10. Virgin Australia