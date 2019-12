​​VIDEO SUA: Cel puțin 11 răniți în urma unui atac armat în Cartierul francez din New Orleans

Zece dintre victime au fost transportate la centre medicale din zonă, iar o altă victimă a mers la un spital local.



Două dintre victime se află în stare critică, a informat Departamentul de Poliție din New Orleans.



„Un individ a fost reținut în apropierea locului unde a avut loc atacul”, au mai informat autoritățile, adăugând că implicarea persoanei în atac este încă sub investigație.



Poliția a fost anunțată în jurul orei locale 3.21. Când ofițerii de poliție au ajuns la fața locului au auzit focuri de armă și au găsit imediat victimele, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din New Orleans, Aaron Looney.



Motivele atacului din Cartierul francez și numărul atacatorilor nu sunt cunoscute încă, relatează Daily Mail.