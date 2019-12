Trump are o săptămână la dispoziţie pentru a decide dacă va participa la audierile din Congres

Congresul SUA i-a acordat preşedintelui Donald Trump o săptămână pentru a decide dacă avocaţii săi intenţionează să prezinte martori şi probe în procedurile din cadrul anchetei care ar putea duce la punerea oficială sub acuzare a acestuia în următoarele săptămâni, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Conisia Judiciară din Camera Reprezentanţilor, care urmează să înceapă săptămâna viitoare să analizeze posibilele articole din ancheta care îl vizează pe Trump, trimiţându-i o scrisoare de două pagini prin care îl înştiinţează că are termen până pe 6 decembrie, la ora 17:00, pentru a specifica acțiunile avute în vedere în cadrul procedurilor de punere sub acuzare ale Comisiei.Procedurile stabilesc regulile prin care preşedintele poate, să prezinte martori, să aducă dovezi şi să depună observaţii.Președintele Comisiei, democratul Jerrold Nadler, a stabilit același termen şi pentru parlamentarii republicani din comisie care trebuie să-i comunice dacă intenţionează să prezinte probe şi martori și a programat o ședință pe 9 decembrie pentru a examina problema.Comisia Juridică este de așteptat să organizeze o serie de proceduri de acțiune în justiție, inclusiv o ședință inițială, miercuri, în cadrul căreia experții juridici urmează să depună mărturie despre motivele constituționale ale acțiuiie. Comisia l-a invitat pe Trump să participe la audiere și i-a oferit termen până duminică la ora 18.00 pentru a spune dacă va participa el sau echipa sa de avocaţi.Ancheta analizează dacă Trump a abuzat de puterea sa pentru a face presiuni asupra Ucrainei pentru anchetarea rivalului său politic Joe Biden și o teorie a conspirației promovată de Trump că Ucraina, nu Rusia, a intervenit în alegerile prezidențiale din 2016 din SUA.