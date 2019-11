Ucraina critică Apple pentru stabilirea Crimeii ca parte a Rusiei în Apple Maps

Reporterii CNN din Rusia au confirmat joi că hărțile Apple (AAPL) listează orașele din Crimeea, precum Sevastopol, în interiorul teritoriului rusesc. De asemenea, Apple Maps arată o graniță între restul Ucrainei și Crimeea, fără să arate vreo graniță la strâmtoarea Kerci, între Rusia și Crimeea. Pentru utilizatorii din afara Rusiei, Crimeea pare să fie parte a Ucrainei în aplicație.



Rusia a anexat Crimeea în 2014, în urma unei revolte populare care l-a înlăturat pe președintele ucrainean pro-rus. Violențele continuă în zonele de conflict din estul Ucrainei, între separatiștii susținuți de Rusia și soldații ucrainieni. Ucraina și susținătorii săi vestici, printre care și SUA, susțin că anexarea Crimeii a fost ilegală și au impus sancțiuni economice.

Oficialii ucrainieni au atacat compania. Ministrul de Externe Vadym Prystaiko a transmis printr-o serie de tweet-uri că firma "ar trebui să rămână la tehnologie și entertainment. Politica globală nu este punctul vostru forte." Apple nu a oferit comentarii încă.



Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA land.