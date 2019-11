VIDEO Un fals tutorial despre machiaj al unei adolescente de 17 ani devine viral după ce aceasta vorbește despre lagărele de reeducare a musulmanilor uiguri din China

Feroza Aziz, în vârstă de 17 ani, apare pe TikTok începând să le arate celor care vizualizează clipurile cum să folosească ondulatorul de gene, pentru ca apoi să vorbească, în timp ce folosește cleștișorul, despre lagărele de concentrare pentru musulmani din China.

”Apoi vei pune (ondulatorul de gene) jos și vei folosi telefonul... pentru a căuta ce se întâmplă în China, cum musulmani nevinovați sunt aruncați în lagăre de concentrare, cum sunt separați de familii, răpindu-i, ucigându-i, violându-i, forțându-i să mănânce porc, forțându-i să bea, forțându-i să se convertească”, spune ea.

