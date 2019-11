Daily Express: Merkel se răsteşte la Macron pe măsura înrăutăţirii relaţiilor: "M-am săturat să tot lipesc cioburile!"

Într-o izbucnire nervoasă, semn al luptei franco-germane pentru putere la vârful UE, Angela Merkel s-a răstit la Emmanuel Macron, declarând: „Înţeleg dorinţa ta de a zdruncina politica, dar m-am săturat să tot lipesc cioburile. Tot timpul eu trebuie să stau mai întâi să lipesc ceştile sparte pentru ca să putem discuta după aceea şi să bem un ceai împreună”.La începutul acestei luni, preşedintele francez şi-a iritat din nou aliaţii din străinătate, avertizând că lipsa de iniţiativă face ca alianţa militară a NATO să se afle în „moarte cerebrală” şi întrebându-se dacă angajamentul de apărare colectivă rămâne încă valabil.La o conferinţă de presă avută împreună cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dna Merkel a spus: „Preşedintele francez a folosit nişte cuvinte dure. Nu sunt de aceeaşi părere. Nu cred că o asemenea ieşire dură e necesară, chiar dacă avem probleme, ne putem înţelege”. Dar, în cele din urmă, dna Merkel a răbufnit cu ocazia unui dineu prilejuit de împlinirea a 30 de ani de la căderea Zidului din Berlin, după cum relatează The New York Times, cel care a pomenit declaraţia cu „ceaşca de ceai spartă”.Dl Macron a încercat să se apere, afirmând că el nu se poate duce la Londra să participe la summitul NATO şi să pretindă că, în Siria, SUA şi Turcia au acţionat în interesul tuturor membrilor.„Nu pot asta acolo şi să mă comport ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus preşedintele francez. Referindu-se la această confruntare, Norbert Röttgen, fruntaş al Uniunii Creştin-Democrate (UCD) a dnei Merkel şi vicepreşedinte al comisiei pentru afaceri externe din Bundestag, l-a apărat pe cancelarul german.În ziarul german Bild, el a declarat: „Asta nu ajută la nimic. Trebuie să readucem relaţiile cu Franţa pe o traiectorie constructivă. Pentru asta, noi nu trebuie să așteptăm mereu propunerile lui Macron, ci trebuie să avem propunerile noastre sau măcar una”, a mai spus Röttgen. Dar ultima ieşire a dnei Merkel e semnul cel mai grăitor al relaţiilor încordate dintre Franţa şi Germania, tensiuni care par să fi crescut şi mai mult înaintea summitului NATO de luna viitoare.Claudia Major, analist pentru probleme de securitate la Institutul German pentru Relaţii internaţionale şi Securitate, a făcut în The New York Times următoarea declaraţie: „N-am mai văzut de multă vreme nişte relaţii franco-germane care să fi ajuns la un nivel atât de scăzut”.Premierul polonez Mateusz Morawiecki a ripostat şi el în urma declaraţiilor dlui Macron, avertizând că orice tentativă de a pune sub semnul întrebării garantarea apărării colective, aşa cum este ea prevăzută în Tratatul NATO, reprezintă o ameninţare la viitorul UE şi la cel al alianţei militare. În Financial Times, el a spus că atacul preşedintelui francez la adresa NATO este „periculos”.Dl Morawiecki a subliniat că NATO este „cea mai importantă alianţă din lume atunci când se pune problema menţinerii libertăţii şi păcii. Cred că îndoielile preşedintelui Macron legate de angajamentul NATO pe tema apărării reciproce îi poate face pe ceilalţi aliaţi să se întrebe dacă nu cumva Franţa este cea care se gândeşte dacă să îl mai respecte. Cred că încă ne mai putem aştepta ca Franţa să continue să îşi achite obligaţiile. Franţa cheltuieşte pentru apărare sub 2% din PIB. Cred că merită să ne întrebăm de ce anumite aspecte din cadrul NATO nu arată aşa cum dorim. Nu cred în lipsa angajamentului SUA faţă de alianţă, ci mai degrabă în lipsa reciprocităţii din partea unor aliaţi europeni”, a mai spus premierul polonez.