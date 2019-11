VIDEO Cutremur de 6,4 în Albania, cel mai puternic din ultimii 20 de ani: Cel puțin 5 oameni au murit, peste 150 sunt răniți / Forțele de salvare caută supraviețuitori în clădirile prăbușite

Un cutremur cu magnitudinea 6,4, produs la o adâncime de doar 10 kilometri, a lovit Albania în primele ore ale zilei de marţi. Având epicentrul în apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs în ţară în ultimii 20 de ani. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar marți dimineață forțele de intervenție caută supraviețuitori în ruine. Primele informații neoficiale arată că cel puțin cinci persoane au murit iar peste 150 sunt rănite.

LIVE from Albania where a 6.4 magnitude earthquake has hit the coastal city of Durres https://t.co/rViIoXYB4J — euronews (@euronews) November 26, 2019

5 victims and 200 injured from a 6.4 earthquake.There has been bad damage to buildings in #Durres #Tirana pic.twitter.com/ELBktson2U — Feride (@FerideSelimaj) November 26, 2019

Powerful #earthquake with a magnitude of 6.4 hit #Albania at 3:54am causing several buildings to collapse. pic.twitter.com/jG7Im62RbK — IntoAlbania (@intoalbania) November 26, 2019

Seismul a avut loc la ora 3.54 (2.54 GMT) la o adâncime de 10 kilometri, chiar la nord de oraşul de coastă Durres, care este situat la aproximativ 25 de kilometri vest de Tirana, conform Institutului de geofizică al Statelor Unite (USGS).





Potrivit datelor USGS, în ultimii 20 de ani, ţara a fost lovită de un singur cutremur cu o magnitudine mai mare de 6 grade în 2003, când un seism de 6,3 a avut loc la graniţa sa de sud cu Grecia.





Agenţia de presă italiană ANSA a anunţat că cutremurul a fost resimţit în regiunile Puglia şi Basilicata din sudul ţării.





Un cutremur cu magnitudinea 5,8, care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Tirana la sfârşitul lunii septembrie, a rănit zeci de oameni.

Ultimele informații neoficiale vorbesc despre cinci morți și peste 200 de răniți. Forțele de salvare intervin pentru a găsi supraviețuitori în clădirile prăbușite:Cel puțin trei oameni au murit, transmite Reuters, precizând că în Tirana a fost simțită și o replică puternică a seismului. Potrivit infp.ro, în această dimineață, după cutremur, în Albania s-au consemnat 10 replici cu magnitudini între 3,6 și 4,3. Una dintre victimele cutremurului a murit după ce s-a panicat și a sărit pe geam, de la etaj.