VIDEO Cutremur de 6,4 în Albania, cel mai puternic din ultimii 20 de ani: Trei persoane au murit, mai multe clădiri s-au prăbușit / Zece replici de intensitate mare după seism

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania în primele ore ale zilei de marţi. Având epicentrul în apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs în ţară în ultimii 20 de ani, informează DPA, citată de Agerpres.

LIVE from Albania where a 6.4 magnitude earthquake has hit the coastal city of Durres https://t.co/rViIoXYB4J