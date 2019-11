O femeie de naționalitate chineză, condamnată pentru pătrundere ilegală pe o proprietate a lui Trump

O femeie de naționalitate chineză a fost condamnată la opt luni de închisoare după ce a fost găsită vinovată de pătrundere ilegală în complexul lui Donald Trump din Mar-a-Lago (Florida) având asupra sa paşapoarte chineze şi un hard-disk virusat, relatează Mediafax citând publicația Nikkei.

În luna septembrie, o instanță districtuală americană a găsit-o vinovată pe Yujing Zhang, 33 de ani, de mințirea unui oficial federal și pătrundere ilegală pe o proprietate.

"Dovezile au fost copleșitoare că Zhang a mințit în mod repetat agenții Serviciului Secret când a venit la Mar-a-Lago", a afirmat judecătorul Roy Altman.

Zhang, care s-a declarat nevinovată, a fost arestată în luna martie după ce a pătruns cu mai multe dispozitive electronice în complexul deținut de Trump.

"Am venit la proprietate și doar am urmat instrucțiunile și am întrebat unde să merg. Nu cred că mint", a spus ea în instanță. "Am venit să mă întâlnesc cu președintele și familia să-mi faci prieteni", a adăugat Zhang.

Procurorii nu au oferit nicio explicație în instanță pentru motivele care au făcut-o pe inculpată să pătrundă ilegal pe proprietate.

Acțiunile lui Zhang au stârnit temeri că ar fi vorba de spionaj. Însă experții americani au declarat pentru agenția Reuters că încercarea ei de a intra în complexul președintelui a fost atât de stângace încât este greu de crezut că este o spioană profesionistă.