Jerusalem Post: Michael Bloomberg, candidatul evreu la alegerile prezidenţiale, e bun pentru Israel?

Ei bine, un lucru este sigur, recent anunţatul candidat democrat la preşedinţie, Michael Bloomberg, trece "testul kishka".





Ştiţi ce e "testul kishka", e întrebarea pe care mulţi israelieni şi evrei din întreaga lume şi-o pun atunci când cântăresc argumentele pro şi contra în sprijinul sau întru dezaprobarea unui preşedinte american sau a unui candidat la preşedinţie: "În inima lui, sau a ei, manifestă oare ceva special faţă de Israel? Ne are el, sau ea, la suflet?"





Evreii, atât cei de-aici, cât şi cei din străinătate, nu sunt mulţumiţi dacă preşedintelui american îi place Israelul la fel de mult ca Jamaica sau Coreea de Sud. Vor ca el să manifeste faţă de ei un sentiment special.





Bloomberg, cel puţin declaraţiilor sale, face acest lucru.





În 2014, omul de afaceri multimiliardar, care a fost primar al oraşului New York între anii 2002-2013, a fost laureatul primului Premiu Genesis, iar, în luna mai, cu ocazia ceremoniei de premiere, el a spus că părinţii au sădit în el importanţa Israelului.





"În vieţile noastre, părinţii mei au descoperit de ce Israelul trebuie să existe şi de ce trebuie să existe veşnic, iar acele lecţii ne-au fost transmise", a spus el. "Suntem una cu oraşul Ierusalim, cu această ţară şi cu acest popor".





Aryeh Mekel, care a fost consul general al Israelului pe vremea când Bloomberg era primar în New York, a declarat pentru The Jerusalem Post că el e "un evreu liberal din New York, mare susţinător al Israelului". Mekel a spus că a discutat frecvent cu Bloomberg şi că a trimis regulat la primărie şi la reşedinţa primarului diverşi vizitatori israelieni. "Fără îndoială, el simte ceva special faţă de Israel", a spus Mekel, deşi el a adăugat că s-ar putea ca Bloomberg să aibă nostalgia unui Israel care nu mai există.





Mekel a mai subliniat că Joe Biden, un alt candidat democrat la preşedinţie, are şi el dovezi "excelente" care probează sprijinul său faţă de Israel, atât în calitate de fost vicepreşedinte, cât şi în calitate de actual senator. Mekel a evidenţiat însă că el este un "politician american" şi că, în consecinţă, nu se ştie ce anume îi motivează sprijinul faţă de Israel. Potrivit unor relatări din 2010, apărute în The Wall Street Journal, religia "a jucat un rol important în viaţa mamei lui Michael Bloomberg, Charlotte, care acum are 101 ani", dar "iudaismul nu a avut acelaşi rol şi în viaţa primarului new-yorkez, după cum afirmă o serie de consilieri şi observatori. El crede în Dumnezeu, dar poate fi văzut mai degrabă într-o biserică, participând la un anume eveniment, decât la templu, unde ar trebui să se roage. În Medford, Massachusetts, acolo unde a copilărit, trăiau puţini evrei, dar familia a păstrat o serie de tradiţii, precum regimul kosher şi şcoala evreiască".





Potrivit aceluiaşi articol, "primarul a fost supus ceremoniei bar mitzvah de trecere de la adolescenţă la maturitate, dar niciuna dintre fiicele sale nu a fost supusă acestei comuniuni. Fosta soţie a lui Bloomberg, Susan Bloomberg, a cărei mamă era evreică, ne-a crescut mai degrabă ca anglicani, deşi familia ţinea principalele sărbători evreieşti", scrie Georgina, mezina primarului într-o biografie a lui Bloomberg apărută în 2009. Actuala parteneră de viaţă a primarului, Diana Taylor, nu este evreică",