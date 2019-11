Marea Britanie: O oaie a fost înjunghiată și pictată pe blană cu simboluri satanice

Oaia din New Forest

Locuitorii din zona Parcului Național New Forest se confruntă cu o serie de incidente bizare care vizează, printre altele și înjungherea animalelor, dar și însemnarea lor cu însemne satanice. Evenimentele sunt investigate de poliție, iar localnicii sunt îngrijorați că acțiunile de vandalism au fost desfășurate de un cult satanic, notează The Independent Ultimul incident vizează o oaie care a fost găsită înjunghiată și marcată cu însemne satanice în apropierea satului Bramshaw din Hampshire, asta după alte evenimente similare. De exemplu, pe ușa bisericii Sf. Petru din Bramshaw au fost scrijelite simboluri satanice, care includeau o cruce inversată și numărul 666.În prezent, poliția investighează pentru a stabili dacă incidentele, care au început la data de 12 noiembrie, au vreo legătură între ele.David Bacon, preotul de la St Peter’s, a declarat: „Oamenii sunt îngrijorați. Mă aflu aici de 15 ani și am văzut o mulțime de lucruri, dar nimic de genul acesta.”