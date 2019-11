Cel puțin 23 de persoane au murit duminică după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la decolare într-o zonă rezidențială din Goma, în estul Republicii Democrate Congo, relatează AFP.

”Trei cadavre ajung acum la morgă, acum sunt 23 de corpuri”, a declarat coordonatorul protecției civile din Goma, Joseph Makundi, unui corespondent AFP.

This video shows the cash site, it is unclear if people were killed or injured on the ground. Local media is now reporting 26 fatalities #Goma #DRC #BusyBee #Congo pic.twitter.com/sd9hNkPM1j