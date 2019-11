Liderii NATO vor discuta pentru prima dată despre ameninţarea reprezentată de China

Diplomata Kay Bailey Hutchison a spus că la întrunirea care va avea loc la Londra în 4 decembrie vor fi analizate ameninţările venite din partea Chinei „care ne-ar putea afecta pe oricare dintre noi”.Într-o prezentare a reuniunii miniştrilor de externe ai NATO care s-a desfăşurat ieri la Bruxelles, reprezentanta permanentă a SUA la NATO a respins de asemenea recenta sugestie făcută de preşedintele francez Macron, că alianţa militară ar fi în „moarte cerebrală”.Ea a spus că summitul alianţei, care va avea loc în decembrie la Londra, marcând 70 de ani de existenţă a organizaţiei, şi la care este de aşteptat să participe şi premierul britanic, va lua în discuţie „oportunităţile precum şi provocările (în relaţiile) cu China. China a devenit mult mai activă în problemele de securitate globală. Aceasta înseamnă că noi va trebui să evaluăm riscul constituit de China, dacă ei nu vor rămâne în cadrul regulilor bazate pe ordine, aşa cum sperăm noi că va face.”„Noi suntem deschişi la noi acorduri de control al armelor (balistice)", a spus ea, avertizând că Beijingul este „proprietarul şi operatorul unor noi sisteme de rachete care ne-ar putea afecta pe oricare din noi dacă ar fi folosite”.La întrunirea NATO de astăzi, miniştrii de externe urmau să confirme statutul de domeniu operaţional pentru cosmos, alături de cele aerian, terestru, maritim şi cibernetic.„Spaţiul este esenţial pentru (elementele de) apărare şi intimidare ale alianţei, pentru avertizarea timpurie, comunicaţii şi navigaţie”, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El a afirmat că abordarea alianţei faţă de spaţiu va rămâne defensivă şi pe deplin în concordanţă cu legea internaţională şi a confirmat că NATO nu are nicio intenţie de a amplasa arme în cosmos.Referitor la alte chestiuni conexe, ambasadoarea Hutchison a spus că împărţirea costurilor în NATO s-a „ameliorat foarte mult”.Angajamentul de a cheltui 2% din PIB pentru apărare până în 2024, conform înţelegerii şefilor de stat, merge bine, a spus ea, iar până la summitul de la Londra „noi vom avea o situaţie bună a progreselor”.„NATO are ceva ce le lipseşte UE şi propunerilor preşedintelui francez”, a spus ea, anume „o capabilitate transatlantică”.„America are o mare contribuţie la alianţa NATO. Capacitatea şi rolul conducător... sunt atribute americane puternice. Eu cred că faptul că suntem 29 (de membri) care pot vorbi pe o singură voce a valorilor occidentale conferă un grad mult mai mare de securitate, decât în cazul în care oricare din noi ar fi singur. Noi suntem cei care i-au expulzat pe spionii ruşi din întreaga alianţă, în momentul în care în Regatul Unit s-a introdus agent chimic pentru uciderea unui fost cetăţean sovietic. Noi am fost alături de UK în acest caz şi asta a şocat Rusia. Este nevoie să înfruntăm împreună China. Europenii de unii singuri nu ar trebui să creadă că pot face faţă provocării unei Chine în ascensiune, fără amploarea şi profunzimea experienţei pe care o avem noi în umbrela noastră de securitate”, a mai afirmat aceasta.