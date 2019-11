Israelul se apropie de o nouă rundă de alegeri parlamentare, după ce Benny Gantz nu a reușit să formeze guvernul

După alegerile din septembrie, care nu au dat un câștigător clar, și eșecul lui Netanyahu de a forma o majoritate, președintele israelian i-a încredințat lui Benny Gantz o misiune aproape imposibilă: mișcarea liniilor politice.Fostul șef al armatei ar fi trebuit să obțină suficiente voturi pentru a atinge pragul majorității în Kneset, 61.Acesta avea două mari opțiuni: să-l convingă pe liderul partidului naționalist Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, să formeze o coaliție de stânga susținută din exterior de partidele arabe, sau să ajungă la o înțelegere cu Netanyahu.După săptămâni de negocieri, Lieberman a anunțat că nu agreează o astfel de opțiune miercuri, ultima zi de mandat a lui Gantz pentru formarea unei majorități.Iar Netanyahu, în fruntea unui bloc care reunește partidul său Likud și partide de dreapta și ultra-ortodoxe, nu a acceptat cerința lui Gantz de a fi el primul premier, în cadrul unei rotații în fruntea guvernului."M-am lovit de un zid format din perdanți (ai alegerilor) care au făcut totul pentru a împiedica cetățenii israelieni să beneficieze de un guvern sub conducerea mea", a declarat Gantz, care are în general un ton circumspect în declarații.Președintele Rivlin poate acum să acorde trei săptămâni deputaților din Kneset pentru a-i propune nume de aleși susceptibili să reușească acolo unde liderii celor două mari partide au eșuat.Rivlin a declarat deschis că vrea să evite un al treilea scrutin într-un an, după rundele din septembrie și aprilie care nu au permis departajarea clară între Netanyahu și Gantz.O altă necunoscută s-ar putea invita în negocieri: o decizie a justiției așteptată la începutul lui decembrie pentru o eventuală inculpare a lui Benjamin Netanyahu pentru corupție sau abuz de putere în diferite dosare.O astfel de punere sub acuzare ar putea reduce șansele lui Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria israeliană, de a beneficia de sprijinul deputaților din Kneset. Dar o exonerare ar putea convinge deputații să fie și mai reticenți să se alăture unei coaliții.Dacă, la capătul acestui nou interval, nicio personalitate politică nu se impune în fruntea guvernului, statul evreu va reveni la urne.Un scenariu care aduce aminte de Italia, țară obișnuită cu alegeri repetate, ironizează comentatorii și cetățenii israelieni."Drumul care duce la formarea unui guvern nu a fost niciodată într-un atât de mare impas", rezuma miercuri editorialistul Ben Caspit, în cotidianul Maariv. "Vom avea nevoie de un miracol pentru a evita a treia rundă de alegeri".