VIDEO Ambasadorul american la UE, audiat în Congres: Apelurile pentru ancheta din Ucraina au fost făcute de Giuliani la ordinul lui Trump​

Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor a trimis citaţii prin care le solicită unor membri ai Administraţiei de la Washington participarea la audieri şi furnizarea documentelor referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina. Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina.





"Domnul Giuliani exprima dorinţele preşedintelui Statelor Unite şi ştiam că aceste investigaţii erau foarte importante pentru preşedinte", a declarat Gordon Sondland, citat de agenţia Associated Press, notează Mediafax.Gordon Sondland a admis că preşedintele Donald Trump nu i-a vorbit niciodată direct despre "condiţii prealabile" pentru asistenţa financiară acordată Ucrainei, subliniind însă că apelurile erau transmise prin Rudy Giuliani. "Atunci când preşedintele ne spune să vorbim cu avocatul lui personal, iar acesta face apoi anumite cereri, presupunem că vin de la preşedinte", a spus Sondland."Pe parcurs, au fost adăugate elemente mai specifice în cerere, în special firma Burisma şi ingerinţele electorale din anul 2016", a precizat Sondland. Hunter Biden, fiul lui Joseph Biden, a făcut parte din Consiliul de administraţie al firmei Burisma."Ştiu că membrii acestei Comisii parlamentare au încadrat aceste probleme complicate sub forma unei întrebări simple: a existat o situaţie quid pro quo? După cum am mai declarat cu referire la conversaţia Casei Albe şi la întâlnirea de la Casa Albă, răspunsul este da", a precizat el.Gordon Sondland a precizat că a avut o conversaţie telefonică printr-o linie nesecurizată cu preşedintele Donald Trump despre contactele sale cu Administraţia din Ucraina, în pofida faptului că exista riscul ca discuţia să fi fost interceptată de servicii secrete, inclusiv de cele din Rusia, informează CNN.