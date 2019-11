Cofondatorul Extinction Rebellion, acuzat de minimizarea Holocaustului, după ce a afirmat că exterminarea evreilor a fost doar "un alt rahat în istoria umanității"

Într-un interviu pentru săptămânalul Die Zeit care va fi publicat joi, britanicul de 53 de ani a afirmat că genociduri au avut loc de manieră repetată în cursul ultimelor cinci secole."În realitate, am putea spune că este un eveniment regulat", potrivit extraselor din acest interviu publicate miercuri de săptămânal."Realitatea este că milioane de oameni sunt uciși în mod regulat în circumstanțe crude de-a lungul istoriei", a subliniat el, apreciind că Holocaustul, în cursul căruia au fost exterminați 6 milioane de evrei, nu a fost decât "un alt rahat în istoria umanității" ("just another fuckery in human history" – "nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte").Roger Hallam a asigurat de asemenea că această cultură a ispășirii, soclul identității germane după al doilea Război Mondial, paralizează germanii."Un traumatism împins la extrem poate crea o paralizie (care împiedică) învățarea de lecții", a subliniat activistul.Filiala germană a Extinction Rebellion a denunțat prompt afirmațiile lui Roger Hallam, pe care l-a declarat persona non grata în Germania."Ne distanțăm clar de declarațiile lui Roger Hallam care minimizează și banalizează Holocaustul", a scris filiala, pe contul său de Twitter.Mișcarea, născută în Marea Britanie la sfârșitul lui 2018, pledează la nesupunere civică pentru a constrânge guvernele să acționeze în fața crizei climatice.La începutul lui octombrie, mișcarea a lansat un val de acțiuni în întreaga lume: militanții s-au urcat pe avioane, s-au legat cu lanțuri de clădiri, în timp ce alții au blocat poduri și drumuri.