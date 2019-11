Vladimir Putin îl laudă pe "simpaticul" Zelenski, înaintea summitului de la Paris

"Nu l-am văzut niciodată și nu îl cunosc, dar am discutat la telefon. Îmi pare o persoană simpatică și sinceră", a declarat Putin, la un forum de investiții în Moscova.Potrivit lui Vladimir Putin, Zelenski "încearcă cu adevărat să schimbe situația în mai bine, inclusiv în Donbas", estul ucrainean unde se luptă forțele Kievului cu separatiștii pro-ruși, un conflict soldat cu peste 13.000 de morți."Nu știu pentru moment în ce măsură este capabil să reușească, dar s-au făcut pași în direcția bună", a adăugat el.Cei doi lideri politici se vor întâlni pentru prima dată în 9 decembrie la Paris în cadrul unui summit care își propune avansuri în reglementarea conflictului din Ucraina, sub medierea președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Angela Merkel. Este vorba de primele negocieri la acest nivel din 2016.Acest viitor summit a fost precedat de mai multe episoade de destindere în relațiile dintre cele două țări vecine: în septembrie, un schimb masiv de prizonieri a avut loc, alături de primele retrageri de trupe ucrainene și de separatiști pro-ruși, în trei sectoare de pe linia frontului din est.Luni, Rusia a restituit Ucrainei trei nave militare confiscate cu un an în urmă în largul Crimeii, în cadrul unui incident armat care a constituit prima confruntare armată directă între Kiev și Moscova.Spre deosebire de predecesorul său, Petro Poroșenko, partizan al unei linii dure în fața Moscovei, președintele Volodimir Zelenski, un fost actor de comedie ales triumfal în aprilie, este favorabil dialogului.Această politică, și în special retragerea trupelor din est, este însă nepopulară în rândul unei părți a populației ucrainene, în special în rândul naționaliștilor și al foștilor combatanți, care au manifestat în noiembrie împotriva a ceea ce consideră o "capitulare" în fața Rusiei.