VIDEO ​Ploi abundente și zăpadă în Austria: Un mort în urma unei alunecări de teren / Școlile nu s-au mai deschis luni, iar mii de case au rămas fără curent

Un bărbat a fost găsit mort luni în urma unei alunecări de teren care i-a distrus parțial casa din sudul Austriei, care este lovită de mai multe zile de ploi abundente și zăpadă care afectează transportul și serviciile de electricitate, relatează AFP.

Bărbatul în vârstă de 79 de ani a decedat în localitatea Bad Kleinkirchheim, în provincia Carintia, după ce o bucată de pământ s-a desprins dintr-o colină și a alunecat spre casa acestuia.

Cu câteva ore înainte, în stațiunea Bad Gastein, două femei au fost scoase în viață de sub dărâmăturile caselor care le fuseseră doborâte de o altă alunecare de teren.

Sudul regiunii Salzburg, precum și regiunile Tirol și Carintia, au suferit începând de săptămâna trecută mai multe valuri de intemperii, cu importante acumulări de apă și zăpadă, care au afectat transportul și au lăsat fără curent mii de case.

