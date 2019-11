Vestele galbene: "Am văzut puțini manifestanți, dar am văzut huligani veniți să se bată”

Manifestațiile “vestelor galbene” de sâmbătă s-au soldat cu 254 de rețineri, din care 173 la Paris, potrivit lui Christophe Castaner care a făcut distincție între “mișcarea de origine” și “huliganii” “veniți să se bată” sâmbătă, potrivit Le Vif, citat de Rador.





Ministrul de interne a anunțat pe Cnews/Europe1/LesEchos că sâmbătă, cu ocazia manifestațiilor “vestelor galbene”, au fost făcute 254 de rețineri, din care 173 la Paris, printre care”câteva simbolice”. El a anunțat în special o reținere în cazul unor polițiști care, fiind urmăriți, au fost nevoiți să se refugieze într-o spălătorie.







Un bărbat, bănuit că a paticipat sâmbătă la atacarea unei spălătorii în care se refugiaseră polițiști, a fost arestat, potrivit dlui Castaner.





Parchetul din Paris raporta duminică la ora 10:00 155 de rețineri din care 8 vizau minori.





“Mișcarea originară a vestelor galbene este expresia unei mânii profunde ce trebuia ascultată și la care trebuia să se răspundă. În același timp, a fost violența care s-a alăturat mișcării”, și-a exprimat regretul ministrul de interne.





“Pe de o parte este cererea legitimă de dreptate democratică, de dreptate socială, de dreptate față de o fractura teritorială și în același timp am văzut venind foarte repede, de pe 24 noiembrie anul trecut, violență, care a venit și a marcat sistematic majoritatea manifestațiilor”, a detaliat el.





La aniversarea unui an a mişcarii, sâmbătă, la Paris, “ce am văzut au fost puțini manifestanți, dar am văzut huligani, brute care veniseră să se bată, să se ciocnească cu forțele de ordine, să-i împiedice pe pompieri să acționeze și să apere uneori vieți”, a spus el.





În timp ce i se arătau imagini cu violenții care atacau statuia mareșalului Juin la Paris, ministrul de interne a explicat că “ei nu atacă monumental mareșalului, ei fabrică arme. Sparg plăcile de marmură pentru că sunt conștienți că ele sunt periculoase și se folosesc de ele ca de niște proiectile împotriva forțelor de securitate”.





“Sunt și imbecili, poți fi în același timp imbecil, brută și huligan”, a declarat dl Castaner, estimând că “cei care mai rămân astăzi” sunt oameni care nu au drept singur motor decât mânia, ura, dorința de a se bate”.





Printre cei “300 de violenți” erau sâmbătă “oameni care vin din extremă stânga, dintre care unii sunt cunoscuți, și ultrașii galbeni radicalizați de-a lungul săptămânilor care poartă fiare”.