​The Guardian: Boris Johnson s-a întâlnit cu un fost agent KGB la o petrecere privată în Italia, în 2018

Premierul, care în acel moment deținea funcția de ministru de Externe al Marii Britanii, s-a întâlnit cu miliardarul rus Alexander Lebedev, un fost ofițer KGB, a cărui familie deține publicațiile The Independent și Evening Standard, la o petrecere organizată de fiul lui Lebedev, Evgheni.Publicația The Guardian a confirmat în luna septembrie că Boris Johnson s-a întâlnit cu Evgheni Lebedev, însă Alexander Lebedev a negat că s-ar fi întâlnit cu politicianul britanic.Ulterior, un reprezentant al miliardarului rus a confirmat că Alexander Lebedev și Boris Johnson s-au întâlnit la petrecerea din aprilie 2018, însă a insistat că nu este nimic ieșit din comun în această privință."Merge adesea [în Italia] pentru a sta cu fiul său. Stă în Europa foarte mult și a întâlnit aproape toți prietenii lui Evgheni de-a lungul anilor. Așadar, nu este nimic neobișnuit în ceea ce privește această întâlnire", a afirmat reprezentantul lui Alexander Lebedev.Nu se știe ce au discutat și cât a durat întâlnirea dintre Alexander Lebedev și Boris Johnson. Biroul premierului britanic a refuzat să comenteze informațiile prezentate jurnaliștii de la The Guardian.Alexander Lebedev, în vârstă de 59 de ani, a fost agent KGB și este proprietarul mai multor instituții mass-media britanice. Miliardarul a criticat în mai multe rânduri sancțiunile occidentale impuse Moscovei în legătură cu implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei și anexarea regiunii Crimeea.Dezvăluirea acestui episod vine în contextul în care Boris Johnson a amânat publicarea, înainte de scrutinul parlamentar din 12 decembrie, a unui raport privind presupusa implicare a autorităților de la Moscova în viața politică britanică. Șeful Guvernului de la Londra și-a motivat decizia spunând că nu există "nicio dovadă" ale unei presupuse imixtiuni ruse în viața politică din Marea Britanie.