VIDEO Urlete stranii, înregistrate în sălbăticia canadiană. Nici vânătorii, nici experții guvernului, nu știu despre ce creatură este vorba

Gino Meekis era la vânătoare de cocoși de munte cu soția și nepotul lor în pădurile de la nord-vest de Ontario, la peste 50 de kilometri de cea mai apropiată localitate, când la ei au ajuns mai multe zgomote stranii ce veneu din depărtare.”Când am auzit primul țipăt am crezut că este un elan, dar mi-am schimbat părerea când l-am auzit țipând iar și iar”, a declarat acesta.Meekis, care locuiești în Sioux Lookout, este un vânător pasionat și este obișnuit cu zgomotele și aparițiile naturale ale regiunii unde elanii, urșii negri și lupii sunt văzuți în mod obișnuit. ”Am auzit multe feluri de animale în sălbăticie, dar nimic de acest fel. Am crescut mergând la vânătoare cu bunicul meu până la vârsta de 12 ani”, a spus bărbatul.Urletele se auzeau la început de la distanță, dar, după puțin timp, au început să se apropie foarte mult, a povestit el. ”L-am auzit cum se mișca … suna ca și când ar fi masiv. Soția mea s-a speriat, l-a luat pe nepotul nostru și a început să meargă rapid către mașină”, a spus vănătorul.În timp ce se retrăgeau spre mașina lor, Meekis a scos telefonul mobil și a început să înregistreze urletele, fiind auzite pe filmare și încercările nepotului de a le imita. Clipul a fost postat pe Youtube, unde a adunat peste un milion de vizualizări.Unii au speculat că ar fi vorba de un lup de mari dimensiuni, alții că a fost un urs grizzly, deși acest animal nu a fost observat până acum în acea regiune.Înregistrarea a provocat și speculații că ar oferi dovezi în privința existenței Yeti sau Wendigo, două creaturi de legendă despre care se spune că ar trăi în zonele sălbatice ale Canadei. Wendigo este o creatură din folclorul indigen, considerată un spirit malefic ce provoacă psihoză.Biologii de la ministerul pentru resurse și păduri din Ontario sunt sceptici că sunetele provin de la o specie necunoscută, dar au admis că nu sunt siguri de proveniența urletelor.