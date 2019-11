Wall Street Journal: Rudy Giuliani, investigat pentru un proiect de gazoduct ucrainean administrat de doi asociaţi

Camera Reprezentanţilor, aflată sub controlul opoziţiei democrate, a lansat o investigaţie parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigaţiei, Camera Reprezentanţilor a trimis citaţii prin care le solicită unor membri ai Administraţiei de la Washington participarea la audieri şi furnizarea documentelor referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu Ucraina. Ca reacţie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, în care republicanii deţin majoritatea, a anunţat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupţie în Ucraina.









Citește și:











Oamenii de afaceri Lev Parnas şi Igor Fruman au promovat la Kiev planul companiei Global Energy Producers (GEP) de a construi un gazoduc între Ucraina şi Polonia argumentând că proiectul are susţinerea Casei Albe, afirmă surse citate de publicaţia The Wall Street Journal.Lev Parnas şi Igor Fruman le-au spus oficialilor ucraineni că Rudy Giuliani, avocatul personal al preşedintelui Donald Trump, era partener în proiectul energetic, au precizat sursele citate.Procurori federali din New York verifică dacă Rudy Giuliani a obţinut profituri de pe urma activităţilor de afaceri ale companiei Global Energy Producers (GEP).Rudolph Giuliani a negat că a fost partener în cadrul companiei. "Domnul Giuliani nu a fost niciodată partener în cadrul GEP, astfel că orice alte informaţii apărute în presă sunt false şi le negăm categoric", a declarat, pentru agenţia Reuters, Robert Costello, avocatul lui Rudy Giuliani.Lev Parnas, cetăţean american originar din Ucraina, şi Igor Fruman, cetăţean american originar din Belarus, au donat 325.000 de dolari unui comitet politic care susţine campania electorală a lui Donald Trump. Cei doi oameni de afaceri care locuiesc în statul Florida sunt inculpaţi în SUA pentru conspiraţie, declaraţii false la Comisia Electorală Federală şi falsificare de documente. Lev Parnas şi Igor Fruman sunt implicaţi în eforturile lui Rudy Giuliani de a obţine cooperarea unor oficiali din Ucraina în investigarea afacerilor fostului vicepreşedinte Joseph Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden.