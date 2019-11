LIVEVIDEO Destituirea lui Trump: mărturie publică crucială a fostei ambasadoare americane la Kiev

Marie Yovanovitch, diplomat de carieră, a fost rechemată de urgență în mai la Washington după ce a devenit obiectul unei campanii de denigrare conduse în special de avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani.În deschiderea audierii, democratul Adam Schiff a lăudat un diplomat "exemplar", care "a fost un obstacol pentru urmărirea de către președinte a unor obiective personale și politice".Yovanovitch a afirmat că nu are "niciun parti pris politic" și a subliniat că a servit Statele Unite timp de 33 de ani având ca singur obiectiv interesele Americii.Democrații sunt convinși că Rudy Giuliani a pus bazele convorbirii telefonice din 25 iulie în cursul căreia președintele american i-a cerut omologului său ucrainean să-l ancheteze pe Joe Biden, bine plasat pentru a-l înfrunta la prezidențialele din 2020.Dezvăluirea acestei convorbiri, în urma intervenției unui misterios avertizor de integritate, a decis opoziția să deschidă o anchetă pentru destituirea lui Donald Trump, acuzat că a abuzat de puterile sale în scopuri personale.Acest mecanism, prevăzut de Constituție, nu a mai fost folosit decât împotriva a trei președinți în istoria SUA, fără ca niciunul să fie destituit.Ținând cont de majoritatea republicană din Senat, care va fi însărcinată cu judecarea președintelui, și miliardarul new-yorkez ar urma să-și păstreze postul. Dar probabila sa punere sub acuzare (impeachment) de către Camera Reprezentanților, controlată de democrați, va arunca o umbră de îndoială asupra bilanțului său, în momentul în care va încerca să obțină al doilea mandat.După audieri cu ușile închise, Camera Reprezentanților a început miercuri audierile publice.Înalți diplomați americani însărcinați cu probleme ucrainene au povestit despre presiunile exercitate asupra Kievului pentru deschiderea unei anchete împotriva lui Joe Biden, în aceste audieri urmărite de aproape 14 milioane de americani, potrivit Nielsen.William Taylor, care a înlocuit-o pe Yovanovitch, a declarat că a aflat prin intermediul unui alt ambasador că președintele Trump a condiționat un ajutor militar destinat Ucrainei de deschiderea acestei anchete.În cadrul audierii cu ușile închise, aceasta a descris reacția sa când a descoperit că Donald Trump a criticat-o în cursul convorbirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "I se vor întâmpla lucruri", a afirmat acesta."Nu știam ce înseamnă asta. Am fost foarte îngrijorată. Sunt în continuare", a declarat aceasta, atunci."V-ați simțit amenințată?", au întrebat-o parlamentarii. "Da."Republicanii au denunțat ancheta drept o pierdere de timp, o "farsă", un "show televizat" inutil.