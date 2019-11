Un angajat Apple Store a fost concediat după ce și-a trimis poze deocheate din telefonul unei femei care venise să îl repare

Un lucrător de la Apple Store a fost concediat după ce și-a trimis poze „extrem de personale” din telefonul unei femei care își dusese telefonul la reparat. Gloria Fuentes și-a dat seama că angajatul a umblat prin fotografiile sale când a ajuns acasă și a văzut că poza a fost trimisă printr-un mesaj trimis unui număr necunoscut, relatează The Independent „Acest individ s-a uitat prin pozele mele și și-a trimis o poză cu mine, extrem de personală, pe care o făcusem pentru iubitul meu. Fotografia a fost făcută de aproape un an, deci asta înseamnă că a derulat ceva timp prin galeria mea pentru a ajunge la acea imagine...Nu pot să descriu în cuvinte cât de dezgustată m-am simțit”, a scris Fuentes pe o pagină de socializare.Firma Apple a precizat într-o declarație că l-a concediat pe bărbat și i-a mulțumit femeii pentru faptul că le-a adus situația la cunoștință.Femeia are acum de gând să îl dea în judecată pe bărbat.