FOTO VIDEO Veneția devastată de a doua cea mai mare maree din istorie / Bazilica Sfântul Marcu, zeci de apartamente și bărci distruse / Două persoane au murit

Primarul Veneției a catalogat, miercuri, orașul drept zonă de dezastru, după ce a doua cea mai mare maree din istorie a măturat întregul oraș declarat patrimoniu al umanității în 1979, inundând Bazilica Sfântul Marcu și scufundând străduțele, relatează Reuters.

Oficialii orașului au spus că nivelul apei a ajuns la 187 de centimetri la 10.50 p.m (21.050 GMT) marți seară, în timp ce recordul a fost înregistrat în 1966, 194 de centimetri.

Imaginile din timpul nopții au arătat un șuvoi de apă biciuit de vânturi puternice, în timp ce Luca Zaia, guvernatorul regiunii Veneto, a descris o scenă de ”devastare apocaliptică”.

#Update: An other video captured in #Venice, #Italy shows you the heavy extend of the rainfall in the region with no end near in sight to be stopping soon. pic.twitter.com/bOkwg4Ytri