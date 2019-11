VIDEO Criza locuințelor din Los Angeles naște afaceri: Viața în capsule de trei metri pătrați, unde sexul e interzis

Patul și cele câteva lucruri se află într-o "capsulă" inspirată de unele hoteluri japoneze creatorului UP(st)ART, o reședință populată în majoritate de tineri artiști care doresc să cucerească Hollywoodul și care propune nu mai puțin de 90 de astfel de celule.Chiria nu este chiar atât de mică, circa 800 de dolari, cu taxe incluse, un pic mai mult decât chiria plătită de Kay Wilson, 26 de ani, pentru studioul său din Bethlehem, la circa o sută de kilometri nord de Philadephia, în nord-estul Statelor Unite."Dar nu îmi puteam permite unul aici. Costa 1.300 de dolari pe lună sau mai mult", a explicat această coafeză, pentru AFP. În Los Angeles, primește salariul minim de 13 dolari pe oră, plus eventual bacșiș.Jeremiah Adler, care a creat această reședință în urmă cu trei ani, subliniază că aceste capsule costă circa jumătate față de chiria unui studio în Los Angeles, unul dintre cele mai scumpe din Statele Unite, după New York și San Francisco.Fiecare cameră a UP(st)ART poate găzdui până la lase "capsule", care măsoară 1,22 metri lățime pe 2,44 metri lungime.De concepție sumară, ele se rezumă la un pat, un suport pentru haine și câteva compartimente pentru pantofi și alte lucruri personale. Totul este închis cu o draperie.Există și alte modalități de a găsi o cameră mai ieftină și mai mare în Los Angeles, în co-locație sau în casă cu proprietarul. Dar UP(st)ART propune o serie de servicii foarte atrăgătoare pentru clienții săi tineri și cu profil artistic.Pe lângă clădirea modernă și într-o locație bună, reședința oferă o sală de sport, cursuri de dans, un studio de înregistrări, un atelier de artă pe lângă curățenie gratuită.Dana Cuff, arhitect și urbanist care predă la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), arată că acest concept devine din ce în ce mai popular în marile orașe confruntate cu o penurie de locuințe deși nu poate constitui decât un răspuns pe termen scurt.Pentru moment, afacerile merg pentru Adler, care gestionează opt reședințe, cu o capacitate totală de 374 persoane.Este "seara tacos" la UP(st)ART și circa 50 de ocupanți ai unei reședințe iau masa în una din sălile comune ale acestui complex de patru reședințe. Sunt rapperi, dansatori, sculptori, actori ... unii americani, alții veniți din străinătate.Kimma Moonshine, 27 de ani, din Canada, locuiește deja de un an aici și se simte în largul său. "Înveți să trăiești minimalist", explică tânăra pictoriță, care își câștigă traiul ca bonă.A locuit și cu chirii mai mici, dar spune că se simte mai bine aici."Aveam 12 colegi, singura modalitate de a picta era pe masa din bucătărie, când toată lumea mergea să se culce", își amintește ea, fericită că acum are la dispoziție un atelier.Alejandro Chupina, 27 de ani, a plecat de acasă când era încă adolescent în încercarea de a-și construi o carieră de actor și muzician. A fost sedusă de reședință și de studioul său de înregistrări. "Este destul pentru banii noștri", crede el.Singura restricție impusă de proprietari - femeile dorm într-o zonă și bărbații în alta. Iar dacă spațiul limitat al capsulelor nu este suficient de descurajant, relațiile sexuale sunt oricum interzise.