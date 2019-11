Coaliția de guvernare din Germania s-a pus de acord în ce privește pensia de bază, care se va acorda începând cu 2021

Pensia de bază este un supliment la drepturile la pensie ale foștilor angajați cu salarii mici, care au prestat, timp de 35 de ani, contribuții la fondul de pensii de stat. Veniturile acestora au provenit din muncă, creșterea sau îngrijirea copilului, etc.Prin această măsură legislativă, ei vor fi evaluați la pensie aproape ca și cum ar fi lucrat pe 80% din salariul mediu, în acei 35 de ani. Calculul se face pe baza unui algoritm care să păstreze așa-numitul „principiu de echivalență”, care condiționează mărimea pensiei de contributivitate.Pensia de bază vizează 1,2 -1,5 milioane de persoane și va costa în plus cca. 1,5 miliarde euro pe an. Ea urmează să intre în vigoare începând cu 2021. Potrivit liderei SPD, Malu Dreyer, de pensia de bază beneficiază în special femeile.Coaliția de guvernare CDU-CSU/SPD a ajuns și la alt consens: se dorește împiedicarea primirii pensiei de bază de către persoane care mai au venituri și din alte surse. Astfel, ea va fi acordată integral până la un venit lunar de 1.250 euro pentru persoane singure și de 1.950 euro, pentru cupluri.Baza de calcul este „venitul impozabil, plus cuantumul scutit de impozit din pensie și toate câștigurile de capital”. Forma în care vor fi luate în considerare sumele plătite în contul asigurărilor de viață (eventual cu opțiune de pensie) va fi clarificată pe parcursul procedurii legislative.Calculul veniturilor va fi automatizat prin schimbul electronic de date între casele de pensii și autoritățile fiscale.Se va avea în vedere și alocația pentru locuință atribuită persoanelor cu venituri mici, astfel încât o creștere a pensiei de bază să nu aducă după sine reducerea alocației. Pentru alocații va fi constituit un fond suplimentar, de aproximativ 80 de milioane de euro.În plus, marea coaliție de guvernare (GroKO) intenționează să consolideze sistemele de pensii ale companiilor, prin noi stimulente. În anumite condiții, beneficiarii de pensii profesionale sau provenite din depuneri de capital ar trebui să fie scutiți de contribuțiile de asigurare de sănătate aferente acestora.De asemenea, GroKO a convenit să înființeze un fond de investiții pentru tehnologii viitoare, de până la 10 miliarde de euro. Acesta va fi administrat de banca de investiții Kreditanstalt für Wiederaufbau și va fi dedicat în special digitalizării și tehnologiilor climatice.