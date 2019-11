Macedonia de Nord nu are altă variantă decât aderarea la UE, spune premierul țării

Macedonia de Nord şi întreaga regiune a Balcanilor nu au altă opţiune decât aderarea la Uniunea Europeană, a declarat duminică seară premierul nord-macedonean Zoran Zaev, la finalul celei de-a doua reuniuni regionale balcanice, organizată la Ohrid, transmite novinite.com, preluat de Agerpres.





"Acum două zile la Geneva, am avut prilejul de a auzi de la oficialităţi franceze că Parisul nu este împotriva extinderii UE şi nu oferă alternativă la drumul nostru către aderarea deplină la UE. Republica Macedonia de Nord nu are nicio opţiune în afară de aderarea la UE şi eu cred că nici întreaga regiune nu are altă variantă decât aderarea la Uniune'', a spus Zoran Zaev.





La finalul lunii mai, Comisia Europeană a recomandat lansarea negocierilor de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord.





Uniunea Europeană a decis deja de două ori să amâne începerea negocierilor de aderare cu cele două ţări, iar oficialităţi de la Skopje au avertizat constant că cetăţenii nord-macedoneni nu vor accepta pe termen nedefinit să fie respinşi, în condiţiile în care ţara lor pune în aplicare reforme semnificative cerute de Bruxelles.