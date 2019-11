SUA: Turcia ar trebui "să scape" de sistemele de rachete ruseşti S-400 sau să facă față sancțiunilor

Statele Unite sunt foarte supărate din cauza achiziţionării de către Turcia a sistemelor ruse de apărare anti-rachetă și ar putea impune sancțiuni Ankarei, dacă nu „scapă” de acestea, a declarat duminică consilierul pentru Securitate Națională al Casei Albe, Robert O'Brien, scrie Mediafax, citând Reuters.







„Turcia va simți impactul acelor sancțiuni”, a declarat O'Brien pentru emisiunea „Face the Nation” de la postul CBS, într-un interviu, referindu-se la pedepsele în conformitate cu legea americană, cunoscută sub denumirea de Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, despre care a spus că va trece de Congres cu un sprijin "covârșitor" bipartizan.







Comentariile sale au venit înainte de o vizită a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan la Washington, pe 13 noiembrie, pentru a-l întâlni pe președintele american Donald Trump probabil pentru negocieri cruciale deoarece cei doi aliați NATO s-au aflat în conflict după o serie de probleme.







Unul dintre dezacordurile majore este achiziționarea de către Ankara a sistemului rus de rachete antiaeriene S-400, despre care Washingtonul spune că este incompatibil cu metodele de apărare ale NATO și amenință avioanele de luptă F-35 produse de compania americană Lockheed Martin. În ciuda amenințărilor cu sancțiunile din partea SUA, Turcia a început să primească primele livrări de sisteme S-400 în iulie.





Ca răspuns, Washingtonul a eliminat Turcia din programul F-35, în care Ankara era producător și cumpărător, însă până acum, nu a impus sancțiuni.