Autoritățile americane anchetează situațiile de discriminare împotriva femeilor, provocate de cardul de credit Apple

Printre acuzații se află și cea a co-fondatorului Apple, Steve Wozniak. Cei care au atras atenția asupra acestei probleme susțin că algoritmii folosiți pentru setarea limitelor exprimă prejudecăți împotriva femeilor.



Departamentul de Servicii Finaciare din New York (DFS) a contactat Goldman Sachs, compania care controlează Apple Card.



"Orice discriminare, intenționată sau nu, încalcă legislația din New York", a transmis DFS.



Agenția de presă Bloomberg a transmis sâmbătă că antreprenorul David Heinemeier Hansson s-a plâns de faptul că Apple Card i-a oferit o limită de credit de 20 de ori mai mare decât cea pe care o primise soția sa. Hansson a scris pe Twitter că acest lucru s-a întâmplat deși soția sa avea un scor de credit mai bun.



Mai târziu, Wozniak a anunțat că același lucru se întâmplase și în cazul său și al soției sale, în ciuda faptului că cei doi nu au conturi bancare sau proprietăți separate.



Băncile și ceilalți creditori utilizează din ce în ce mai des tehnologie machine-learning, pentru a reduce costurile și a mări numărul aplicațiilor pentru împrumuturi. Însă Hansson, creatorul instrumentului de programare Ruby on Rails, susține că această situație arată că și algoritmii pot discrimina, nu numai oamenii.



Hansson a scris: "Apple Card este un program sexist. Nu contează care este intenția individuală a reprezentanților Apple, contează ce face ALGORITMUL în care ei au încredere completă. Iar ceea ce face este să discrimineze."



DFS a anunțat că va investiga situația, "pentru a determina dacă legislația din New York a fost încălcată și pentru a se asigura că toți consumatorii sunt tratați egal, indiferent de sex".



The same thing happened to us. We have no separate bank accounts or credit cards or assets of any kind. We both have the same high limits on our cards, including our AmEx Centurion card. But 10x on the Apple Card.